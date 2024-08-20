國家隊運動員訪港｜門票印英文名入場時核對　系統分配無得揀位

巴黎奧運會國家隊代表團8月30到港出席「奧運健兒大匯演」，並於翌日上午進行兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。康樂及文化事務署強調，未授權任何人在城市售票網以外售票，門票以實名登記方式出售，每張門票將印有購票人士提供每位持票人士的英文姓名，入場時要出示有相片的身份證明文件核對，座位由系統分配不設選擇，購票人士須10分鐘內完成交易。



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全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）

康文署表示，大匯演及兩場示範表演門票將在周四（22日）上午10時起於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售，每張20元，不設優惠票，每人每次限購兩張。

黎奧運會內地奧運健兒代表團大匯演及運動項目示範門票購票途徑詳列如下：

• 城市售票網網頁（www.urbtix.hk）

• 流動應用程式URBTIX（Android、HarmonyOS及iPhone／iPad版）

• 電話購票：3166 1288（每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期）

大匯演及兩個運動示範項目在城市售票網上將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目進行購票。在節目開售時，購票人士可點擊相應節目分流的「前往購票」鍵，進入購票頁面，系統將會為購票人士分配座位，不設自行選擇座位，購票人士須在10分鐘內完成交易。

由於門票以實名登記方式出售，每張門票將印有購票人士提供每位持票人士的英文姓名，購票人士請預先準備資料，方便進行購票流程。

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康文署稱，持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份，如有違者將被拒入場，所繳款項亦不獲退還，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

發言人表示，從未授權任何人在城市售票網以外售票，公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會遭受詐騙，不但不能入場，亦會招致損失，又提醒公眾人士應妥善管理個人資料，不應隨意向他人透露，以免遭他人盜用作不法用途，引致嚴重後果。

▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼



三場公開活動詳情：

奧運健兒大匯演

日期：8月30日

時間：晚上8時至9時30分

地點：伊利沙伯體育館



「奧運健兒展風采」示範表演—羽毛球、體操及乒乓球示範表演

日期：8月31日

時間：早上9時30分至11時30分

地點：伊利沙伯體育館



「奧運健兒展風采」示範表演—跳水及游泳示範表演

日期：8月31日

時間：早上9時30分至11時30分

地點：維多利亞公園游泳池



▼2021年12月4日 東京奧運國家隊維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演▼



2021年12月4日東京奧運國家隊金牌運動員訪港，於維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演(黃寶瑩攝)