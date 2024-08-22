國家隊運動員訪港門票｜城市售票網開售　三場活動40分鐘全數售罄

巴黎奧運會國家隊代表團8月30到港出席「奧運健兒大匯演」，並於翌日（31日）上午進行兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。門票今日（22日）上午10時於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售，每張20元。3場公開活動的門票，至早上10時40分已告全數售罄。



巴黎奧運會國家隊代表團訪港，門票8月22日上午10時於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售，至早上10時40分已告全數售罄。

巴黎奧運會國家隊代表團訪港期間出席三場活動，門票今日（22日）上午10時於城市售票網。（城市售票網截圖）

今早10時35分，跳水及游泳示範的門票率先售罄。（城市售票網截圖）

巴黎奧運會國家隊代表團本月29至31日訪港，期間出席三場公開活動，包括8月30日的「奧運健兒大匯演」，及8月31日上午兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。

三場活動的門票今早10時於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售。其中「奧運健兒大匯演」在開售一刻，已有逾2,000人在網上排隊購票，等候購票時間逾10分鐘。公開售票10分鐘後，大匯演的門票僅餘輪椅區的門票。

兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範更有逾4萬人排隊等候購票，需時逾兩小時。

「奧運健兒大匯演」門票開售一刻，隨即有逾2,000人在網上排隊購票，等候購票時間逾10分鐘。（城市售票網截圖）

全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）

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巴黎奧運會內地奧運健兒代表團大匯演及運動項目示範門票購票途徑詳列如下：

• 城市售票網網頁

• 流動應用程式URBTIX（Android、HarmonyOS及iPhone／iPad版）

• 電話購票：3166 1288（每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期）

大匯演及兩個運動示範項目在城市售票網上將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目進行購票。（城市售票網截圖）

大匯演及兩個運動示範項目在城市售票網上將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目進行購票。在節目開售時，購票人士可點擊相應節目分流的「前往購票」鍵，進入購票頁面，系統將會為購票人士分配座位，不設自行選擇座位，購票人士須在10分鐘內完成交易。

由於門票以實名登記方式出售，每張門票將印有購票人士提供每位持票人士的英文姓名，購票人士請預先準備資料，方便進行購票流程。

▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼

