港鐵附屬公司開通悉尼地鐵跨悉尼港延線　繁忙時間4分鐘一班車

港鐵宣布其澳洲附屬公司Metro Trains Sydney（MTS）今日（19日）順利開通悉尼地鐵跨越悉尼港的延線，將鐵路服務由西北部經過悉尼港的新雙管鐵路隧道，連接市中心商業區。港鐵表示，新延線於繁忙時間的列車班次最多可達每四分鐘一班，在高峰期最繁忙時段的運力，較悉尼海港大橋及悉尼海底隧道的運力總和大。



港鐵附屬公司Metro Trains Sydney（MTS）悉尼地鐵跨越悉尼港的延線今日（19日）順利開通。（港鐵提供圖片）

延線增至合共51.5公里

港鐵表示，是次過海段通車是悉尼的公共交通發展的重要里程碑，新延線於繁忙時間的列車班次最多可達每四分鐘一班，在高峰期最繁忙時段的運力，較悉尼海港大橋及悉尼海底隧道的運力總和大。

隨着此段長15.5公里的延線通車，MTS營運的鐵路在包括原先的西北線後，增至合共51.5公里，而悉尼地鐵西北線亦已改名為M1地鐵西北及班克斯敦線。

港鐵表示MTS營運的鐵路在包括原先的西北線後，增至合共51.5公里。（港鐵提供圖片）

港鐵公司行政總裁金澤培表示，先進的全自動列車服務可縮短乘客日常通勤時間，亦為這城市未來的成長及發展提供重要支持。他說港鐵非常榮幸與新南威爾斯州政府及合作夥伴緊密合作，運用港鐵在香港以至全球的專業知識參與此鐵路項目，包括將新延線與原有的西北線整合，進行測試和調試,以及提供載客服務。

是次項目當中，港鐵公司透過參與合組Northwest Rapid Transit（NRT）財團，作為成員及交付夥伴參與悉尼地鐵西北線的公私聯營合作項目的交付。相關合約於2019年底獲延伸至涵蓋市中心商業區的延線（悉尼城市及西南線）的新列車及鐵路系統核心部分，並負責相關營運及維修直至2034年。而港鐵附屬公司MTS於2019年開始營運悉尼地鐵西北線，該線全長36公里，共設有13個車站。

港鐵附屬公司Metro Trains Sydney（MTS）悉尼地鐵跨越悉尼港的延線今日（19日）通車，吸引不少人搶搭頭班車。（港鐵提供圖片）

擴展工程完成後全長將會達到66公里

悉尼地鐵M1地鐵西北及班克斯敦線的擴展工程仍在繼續，包括將現有通勤鐵路T3班克斯敦線提升至地鐵標準，完工後將可供地鐵使用，屆時全條線將由Sydenham進一步延伸至Bankstown，全長將會達到66公里，設31個站。