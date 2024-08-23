新冠｜過去4周23宗院舍爆發170人確診　衞生署再推外展疫苗接種

衞生署今日（23日）公布，7月21日至8月17日的監測數據，錄得23宗院舍爆發個案，合共170人確診。因此為應對新冠肺炎的院舍爆發個案增加，將在8月26日至11月17日再次推出「院舍外展疫苗接種服務特別計劃」，為期12周，並向到診醫生發放特別津貼，鼓勵他們加強為院友接種疫苗。



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7.21至8.17錄23宗院舍爆發個案 170人確診

衞生防護中心表示，新冠肺炎的整體活躍程度自6月起有所上升，JN.1及其後代譜系持續為最流行的變異病毒株。截至最新8月17日監測數據顯示，過去4周（7月21日至8月17日）共錄得23宗院舍爆發個案，15宗為安老院舍、8宗殘疾人士院舍，分別影響124人及46人。

惟再之前4周（6月23日至7月20日），僅錄得10宗院舍爆發個案，7宗為安老院舍、3宗殘疾人士院舍，分別49人和22人。換言之，涉及院舍及總感染人數急升約1.3倍。

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50歲或以上人士接種疫苗後半年應再補針

衞生防護中心指，高風險優先組別人士，即50歲或以上成年人，或18至49歲長期病患者，無論以往曾接種多少劑新冠疫苗，應在接種疫苗後半年再補針，以加強保護。惟過去半年至一年，接種加強劑及確診的院友的百分比，安老院舍為30%及44%，而殘疾人士院舍為27%及41%。

因此政府再次為院舍推出外展疫苗接種服務特別計劃。新一輪計劃為期12周，邀請院舍到診醫生加強到訪負責的院舍，盡快為疫苗時限夠期的院友，提供外展疫苗接種服務。政府會向參與的到診醫生發放特別津貼，鼓勵他們加強為院友接種疫苗。

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上一輪計劃為院舍院友接種逾1.5萬劑疫苗

政府至今已為院舍推出6輪相關計劃，上一輪於去年12月14日至今年3月6日進行，為院舍院友接種超過15,500劑新冠疫苗。衞生防護中心強調，接種疫苗可有效預防嚴重個案，強烈呼籲高風險群組尤其是幼童、長者和長期病患者，盡快接種新冠疫苗加強劑。