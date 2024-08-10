劉宇隆：新冠再次爆發　庫存科興疫苗將過期　籲有需要應盡快接種

新冠疫情反覆，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，近期新冠疫情再次爆發，歐洲上月底的一個星期已錄4.5萬宗病例，遠超香港所屬的西太平洋地區10倍，近期本港新冠活躍程度也有上升，故不容忽視，應時刻保持個人衞生，又提醒市民庫存的科興疫苗10月3日到期且已停產，市民若需接種滅活疫苗要提早預約，本月底前打第一針。



劉宇隆提醒市民庫存的科興疫苗10月3日到期且已停產，市民若需接種滅活疫苗要提早預約，本月底前打第一針。（楊凱力攝）

本地新冠病毒活躍度過去數周續升 劉宇隆稱院舍情況令人擔心

劉宇隆今日（10日）在電台節目表示，新冠病毒仍然肆虐，近日更再次爆發，歐洲情況遠超其他地區，又引述世衛最新數據，稱歐洲上月底的一個星期已錄4.5萬宗病例，遠超香港所屬的西太平洋地區10倍，情況不容忽視。

他又說，本地數據也顯示新冠病毒活躍程度在過去數周持續上升，尤其院舍情況令人擔心，建議醫院及院舍加強衞生教育及院內管控，市民亦要做好個人衞生，稱若未曾接種過新冠疫苗，應該盡快接種mRNA疫苗，由於目前庫存的科興疫苗將在10月3日到期，加上已停產，市民若需要接種滅活疫苗，就要提早預約，在今個月底前接種第一針。

劉宇隆稱近期新冠疫情再次爆發，歐洲上月底的一個星期已錄4.5萬宗病例，遠超香港所屬的西太平洋地區10倍。（梁鵬威攝）

劉宇隆續稱，疫苗只能防止感染後出現重症及死亡，不能預防感染，而新一批JN.1譜系疫苗估計於年底到港，現時供應的疫苗仍有效用。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華則稱，現時全球正爆發新一輪新冠疫情，包括熱門外遊地點日本，提醒家長暑假帶子女外遊時應時刻保持個人衛生，及早接種流感及新冠疫苗。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華提醒外遊時注意個人衞生。（受訪者提供）

不建議強制市民戴口罩

他不建議市民強制性時刻戴口罩，而應適當運用口罩，例如到人多擠迫、不通風的地方應戴口罩，空曠環境或做運動時毋須戴口罩。他又說至今仍有人未打疫苗，若一劑都未接種或距離上一劑接種已經超過半年，應該盡快接種加強劑。

關日華續稱，感染新冠病毒後可能出現發燒、咳嗽、流鼻水、身體出疹及通紅，甚至會出現意識迷糊，部分病徵與中暑相似，一旦感染甲型鏈球菌，更有機會出現猩紅熱併發症，病徵包括發燒、身體出疹、全身通紅，甚至急性血壓低，只要及早斷症，可以透過抗生素治療。