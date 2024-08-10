劉宇隆：新冠再次爆發 庫存科興疫苗將過期 籲有需要應盡快接種
新冠疫情反覆，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，近期新冠疫情再次爆發，歐洲上月底的一個星期已錄4.5萬宗病例，遠超香港所屬的西太平洋地區10倍，近期本港新冠活躍程度也有上升，故不容忽視，應時刻保持個人衞生，又提醒市民庫存的科興疫苗10月3日到期且已停產，市民若需接種滅活疫苗要提早預約，本月底前打第一針。
本地新冠病毒活躍度過去數周續升 劉宇隆稱院舍情況令人擔心
劉宇隆今日（10日）在電台節目表示，新冠病毒仍然肆虐，近日更再次爆發，歐洲情況遠超其他地區，又引述世衛最新數據，稱歐洲上月底的一個星期已錄4.5萬宗病例，遠超香港所屬的西太平洋地區10倍，情況不容忽視。
他又說，本地數據也顯示新冠病毒活躍程度在過去數周持續上升，尤其院舍情況令人擔心，建議醫院及院舍加強衞生教育及院內管控，市民亦要做好個人衞生，稱若未曾接種過新冠疫苗，應該盡快接種mRNA疫苗，由於目前庫存的科興疫苗將在10月3日到期，加上已停產，市民若需要接種滅活疫苗，就要提早預約，在今個月底前接種第一針。
劉宇隆續稱，疫苗只能防止感染後出現重症及死亡，不能預防感染，而新一批JN.1譜系疫苗估計於年底到港，現時供應的疫苗仍有效用。
港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華則稱，現時全球正爆發新一輪新冠疫情，包括熱門外遊地點日本，提醒家長暑假帶子女外遊時應時刻保持個人衛生，及早接種流感及新冠疫苗。
不建議強制市民戴口罩
他不建議市民強制性時刻戴口罩，而應適當運用口罩，例如到人多擠迫、不通風的地方應戴口罩，空曠環境或做運動時毋須戴口罩。他又說至今仍有人未打疫苗，若一劑都未接種或距離上一劑接種已經超過半年，應該盡快接種加強劑。
關日華續稱，感染新冠病毒後可能出現發燒、咳嗽、流鼻水、身體出疹及通紅，甚至會出現意識迷糊，部分病徵與中暑相似，一旦感染甲型鏈球菌，更有機會出現猩紅熱併發症，病徵包括發燒、身體出疹、全身通紅，甚至急性血壓低，只要及早斷症，可以透過抗生素治療。