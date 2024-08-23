Pokémon GO世界冠軍｜月薪大減仍然贊助　 黎青龍：我不知幾開心

現年16歲、外號「蝦皮」的鄭業楷於Pokémon GO世界賽中奪冠，連帶去年曾資助他與隊友參賽的世界肝病權威、港大醫學院榮休教授黎青龍也再次聲名大噪。黎青龍今（23日）提到，轉職兼職教授後月薪只有4萬元，但當時前領隊張樂行（Sam）尋求資助時仍一口答應，「我唔使諗，自己咁鐘意玩，阿sam話班細路仔無人工無錢咁，我梗係畀佢啦！」



提到「蝦皮」奪冠，黎稱「我不知幾開心」，「我覺得佢哋傻啊，笑佢嗰個」；他指該遊戲不是賭博，「畀小朋友鬆馳下都好」；但他笑言自己不會參賽，因認為會輸，「唔好喇，我好怕俾人知道我輸。」問及是否因未考過第二？他笑說「係啊」。



Pokémon GO香港隊前領隊張樂行（圖右）在社交平台分享，指去年獲同為Pokémon GO愛好者、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍（圖左）贊助一萬元讓鄭業楷團隊到日本參賽。（English Lesson for Freedom Facebook）

前領隊籌比賽費用飽受白眼 黎青龍一口答應資助1萬元

被喻為全球肝臟科權威首三人之一的黎青龍，生平全是傳奇，近年除繼續教授醫科生外，更醉心Pokémon GO。「蝦皮」鄭業楷在世界賽揚威國際，開心之餘，前領隊張樂行提到去年籌比賽費用而飽受白眼，幸得黎青龍二話不說贊助一萬元才成行，去年的經驗最終為今年奪冠鋪路。

教授資助年輕人打機，黎青龍的決定隨即引起不少人討論，他今日在商台節目談及過程，指去年當時領隊張樂行尋求資助時一口答應。

我唔使諗，自己咁鐘意玩，阿Sam（張樂行）話班細路仔，無人工無錢嘅咁，我梗係畀佢啦，我應承咗佢即刻去。 港大醫學院榮休教授黎青龍

Pokémon GO愛好者、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍贊助一萬元讓鄭業楷團隊到日本參賽。 （資料圖片)

獲贈許多Pokémon手信：我都唔好意思

張樂行在感謝貼文中提到黎青龍答應後，「收工跑去入數」。黎則稱可能他可能誤會，因他用瑪麗醫院自動櫃員機過數，其實只消幾分鐘，用不着跑去。

黎青龍表示，去年贊助時有鼓勵對方「可能贏，可能唔贏，但即使唔贏都無所謂，無人expect（期望）你一比賽就贏」，因此聽到去年經驗幫助今年奪冠，「我不知幾開心。」他又說，雖然只贊助了一萬元，但去年收到他們許多Pokémon手信，「送咗好多嘢畀我，我都唔好意思，我畀一萬蚊唔係好多，佢哋送咗好多，我都唔知幾多錢。」

16歲的鄭業楷（圖左）早前在《Pokémon GO》世界賽中勇奪冠軍，成為香港史上首位贏得此賽事冠軍的玩家。

談贊助條件：不是賭博、不是有害遊戲都會支持

黎青龍恭喜「蝦皮」鄭業楷奪冠，感謝他的努力，「N個報紙訪問我，多謝哂佢就真！」他又說雖未曾見過鄭，但聽聞「蝦皮」是「Happy」的意思，如見面定會請他吃飯，「冠軍梗係難！難在對手威水，你又仲威水過佢！」

張樂行談及當時尋贊助時受到不少人白眼、嘲笑，黎青龍稱：「我覺得佢哋傻啊，笑佢嗰個！」他更指再要求贊助仍會支持，只要不是賭博、不是有害的遊戲都會支持。

黎青龍在教書及診症以外，最愛就是玩Pokémon GO。（資料圖片/歐嘉樂攝）

問及如何平衡家長想法，黎則指無論家長還是小朋友，手機都已成必備品，「我哋而家個個都睇住機（手機），我唔信啲家長自己唔用機」，稱家長晚晚通宵更傷肝，「自己都好戇居。」惟他被節目主持踢爆愛飲紅酒也傷肝時，則細聲指：「係呀，我知呀，唔好話畀人聽！」

問及會否參賽，黎青龍即耍手擰頭說不會，稱因為肯定會輸，「我唔敢打，實輸！唔好喇，我好怕俾人知道我輸！」被問再是否因未考過第二？他笑言：「係呀。」

Pokémon GO愛好者、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍贊助一萬元讓鄭業楷團隊到日本參賽。 （資料圖片)

全職轉兼職月薪減至4萬 3年無訂製新衫

教授為何有時間打機？黎青龍表示，任全職教授時尚有時間，現時是兼職教授時間更多，「一日有24小時做到好多嘢，做做下野悶過龍就玩玩」，更稱因從全職退至兼職，月薪被減至4萬元。

除Pokémon外，黎青龍鮮色衣着也是其象徵標誌之一，他稱前一次訂製新衫已是3年前，又指所有顏色都喜歡，除了黑色，「黑色邊度係顏色嚟，黑色好似送殯咁。」