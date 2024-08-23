Pokémon GO世界冠軍｜月薪大減仍然贊助 黎青龍：我不知幾開心
現年16歲、外號「蝦皮」的鄭業楷於Pokémon GO世界賽中奪冠，連帶去年曾資助他與隊友參賽的世界肝病權威、港大醫學院榮休教授黎青龍也再次聲名大噪。黎青龍今（23日）提到，轉職兼職教授後月薪只有4萬元，但當時前領隊張樂行（Sam）尋求資助時仍一口答應，「我唔使諗，自己咁鐘意玩，阿sam話班細路仔無人工無錢咁，我梗係畀佢啦！」
提到「蝦皮」奪冠，黎稱「我不知幾開心」，「我覺得佢哋傻啊，笑佢嗰個」；他指該遊戲不是賭博，「畀小朋友鬆馳下都好」；但他笑言自己不會參賽，因認為會輸，「唔好喇，我好怕俾人知道我輸。」問及是否因未考過第二？他笑說「係啊」。
前領隊籌比賽費用飽受白眼 黎青龍一口答應資助1萬元
被喻為全球肝臟科權威首三人之一的黎青龍，生平全是傳奇，近年除繼續教授醫科生外，更醉心Pokémon GO。「蝦皮」鄭業楷在世界賽揚威國際，開心之餘，前領隊張樂行提到去年籌比賽費用而飽受白眼，幸得黎青龍二話不說贊助一萬元才成行，去年的經驗最終為今年奪冠鋪路。
教授資助年輕人打機，黎青龍的決定隨即引起不少人討論，他今日在商台節目談及過程，指去年當時領隊張樂行尋求資助時一口答應。
我唔使諗，自己咁鐘意玩，阿Sam（張樂行）話班細路仔，無人工無錢嘅咁，我梗係畀佢啦，我應承咗佢即刻去。
獲贈許多Pokémon手信：我都唔好意思
張樂行在感謝貼文中提到黎青龍答應後，「收工跑去入數」。黎則稱可能他可能誤會，因他用瑪麗醫院自動櫃員機過數，其實只消幾分鐘，用不着跑去。
黎青龍表示，去年贊助時有鼓勵對方「可能贏，可能唔贏，但即使唔贏都無所謂，無人expect（期望）你一比賽就贏」，因此聽到去年經驗幫助今年奪冠，「我不知幾開心。」他又說，雖然只贊助了一萬元，但去年收到他們許多Pokémon手信，「送咗好多嘢畀我，我都唔好意思，我畀一萬蚊唔係好多，佢哋送咗好多，我都唔知幾多錢。」
談贊助條件：不是賭博、不是有害遊戲都會支持
黎青龍恭喜「蝦皮」鄭業楷奪冠，感謝他的努力，「N個報紙訪問我，多謝哂佢就真！」他又說雖未曾見過鄭，但聽聞「蝦皮」是「Happy」的意思，如見面定會請他吃飯，「冠軍梗係難！難在對手威水，你又仲威水過佢！」
張樂行談及當時尋贊助時受到不少人白眼、嘲笑，黎青龍稱：「我覺得佢哋傻啊，笑佢嗰個！」他更指再要求贊助仍會支持，只要不是賭博、不是有害的遊戲都會支持。
問及如何平衡家長想法，黎則指無論家長還是小朋友，手機都已成必備品，「我哋而家個個都睇住機（手機），我唔信啲家長自己唔用機」，稱家長晚晚通宵更傷肝，「自己都好戇居。」惟他被節目主持踢爆愛飲紅酒也傷肝時，則細聲指：「係呀，我知呀，唔好話畀人聽！」
問及會否參賽，黎青龍即耍手擰頭說不會，稱因為肯定會輸，「我唔敢打，實輸！唔好喇，我好怕俾人知道我輸！」被問再是否因未考過第二？他笑言：「係呀。」
全職轉兼職月薪減至4萬 3年無訂製新衫
教授為何有時間打機？黎青龍表示，任全職教授時尚有時間，現時是兼職教授時間更多，「一日有24小時做到好多嘢，做做下野悶過龍就玩玩」，更稱因從全職退至兼職，月薪被減至4萬元。
除Pokémon外，黎青龍鮮色衣着也是其象徵標誌之一，他稱前一次訂製新衫已是3年前，又指所有顏色都喜歡，除了黑色，「黑色邊度係顏色嚟，黑色好似送殯咁。」