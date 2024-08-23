電腦節2024現場報價直擊｜過百款Notebook、屏幕、SSD、手機配件
電腦節2024 Day 1 現場優惠直撃報價｜過百款Notebook、Router、屏幕、TV超平發售！一年一度的電腦節再次在會展展開，今年同樣有不少產品於現場大特賣，而且尤其是Notebook電腦、printer、Wi-Fi 7 router、4K TV等產品大熱賣。記者就在首日入場，即睇現場最新產品的特賣價，好讓大家參考。
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電腦節2024｜門票價錢$35
原價：$35
日期：2024年8月23日（五）至26日（一）
時間： 10:00-21:30（8月26日僅開放至18:00）
購票：電腦節2024-門票獨家低至$25
Notebook現場報價直擊！
無論ASUS、Lenovo、Acer、MSI及HP等廠商，在現場都有大量最新notebook以優惠價以供選購外，而且現場更有不少「即場優惠」，如額升免費升級、贈送更多配件，甚至額外減現金折扣等！大家在參考以下價錢時，記得在現場再問工作人員，拎更多購機優惠！
．ASUS 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC
．Samsung OLED TV／電競屏幕／電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC／平板電腦
．Lenovo 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC／平板電腦
．ACER 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC
．HP 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／Printer
．MSI 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC
SSD、SD CARD等儲存卡 現場報價直擊！
除了電腦外，外置儲存裝置如SSD、SD Card等都是大家在會場中留意的配件產品，SanDisk、WD等大廠在會場內當然亦會有不少優惠。除了有優惠價外，買滿一定數額更會有不同贈品贈送。
．SanDisk、WD
．Kingston、Delkin Devices、etc
．Lexar
外置電池、手機配件等 現場報價直擊！
．MOMAX
．XPower
．Infinity
．Verbatim
．unitek
．Anker
Wi-Fi 7 router、IPcam、鍵盤等電腦裝備 現場報價直擊！
．Netgear、Arlo
．eufy by Anker
．Arena
．Logitech
其他超值產品
．超平10蚊起iPhone殼、貼等清貨
．超抵買 千元notebook、平板、仲送SD Card（攤位：K32)
電腦節2024｜$20快閃搶
電腦節2024繼續有「$20快閃搶」活動，在展期4日內，大會會不定時公佈20款以$20售賣的人氣產品，更會有多個知名品牌，如Samsung。《香港01》為你持續更新。電腦節2024-門票獨家低至$25
$20快閃搶產品｜8月23日
【1】ACER 27吋 NITRO VG272U V3Bmiipx電競顯示器
【2】MSI Claw A1M(Core Ultra 7 155H)電競掌機
【3】JBL TUNE 520BT 無線頭戴式耳機
【4】Linksys Velop Pro 7 Tri-Band BE11000 Cognitive Mesh Router 2-Pack
【5】Acerpure Aque 冰溫瞬熱RO
$20快閃搶產品｜8月24日
【1】ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER顯示卡
【2】Momax Air Pure Duo loT 紫外線冷暖淨化風扇 AP16S
【3】Pulsar X 鬼滅之刃X2V2 Size 2 無線遊戲滑鼠（彌豆子）
【4】Deco BE65 -BE11000 三頻Mesh WiFi 7 Router
【5】Prestige 13 Al EVO A1MG ( Core Ultra 7 155H ) notebook
$20快閃搶產品｜8月25日
【1】ACER Swift Go 14 (SFG 14-41-R3FP) notebook
【2】Deco X50-4G(1-pack) router
【3】Nighthawk RS300三頻 BE9300 WiFi7 智能路由器
【4】JBL Tour Pro2 真無線降噪耳機
【5】Corsair 3in1 game bundle