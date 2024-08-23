電腦節2024現場報價直擊｜過百款Notebook、屏幕、SSD、手機配件

電腦節2024 Day 1 現場優惠直撃報價｜過百款Notebook、Router、屏幕、TV超平發售！一年一度的電腦節再次在會展展開，今年同樣有不少產品於現場大特賣，而且尤其是Notebook電腦、printer、Wi-Fi 7 router、4K TV等產品大熱賣。記者就在首日入場，即睇現場最新產品的特賣價，好讓大家參考。



👉 電腦節2024優惠合集｜門票獨家半價+50大$20/限量必搶清單｜日期

今年電腦節有不少AI PC特價出售

電腦節2024｜門票價錢$35

原價：$35

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

時間： 10:00-21:30（8月26日僅開放至18:00）

購票：電腦節2024-門票獨家低至$25

Notebook現場報價直擊！

無論ASUS、Lenovo、Acer、MSI及HP等廠商，在現場都有大量最新notebook以優惠價以供選購外，而且現場更有不少「即場優惠」，如額升免費升級、贈送更多配件，甚至額外減現金折扣等！大家在參考以下價錢時，記得在現場再問工作人員，拎更多購機優惠！

．ASUS 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC

+ 18

．Samsung OLED TV／電競屏幕／電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC／平板電腦

+ 26

．Lenovo 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC／平板電腦

+ 21

．ACER 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC

+ 11

．HP 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／Printer

+ 22

．MSI 電競NOTEBOOK／文書NOTEBOOK／AI PC

+ 11

SSD、SD CARD等儲存卡 現場報價直擊！

除了電腦外，外置儲存裝置如SSD、SD Card等都是大家在會場中留意的配件產品，SanDisk、WD等大廠在會場內當然亦會有不少優惠。除了有優惠價外，買滿一定數額更會有不同贈品贈送。

．SanDisk、WD

+ 6

．Kingston、Delkin Devices、etc

．Lexar

外置電池、手機配件等 現場報價直擊！

．MOMAX

+ 11

．XPower

+ 9

．Infinity

+ 14

．Verbatim

+ 10

．unitek

+ 4

．Anker

Wi-Fi 7 router、IPcam、鍵盤等電腦裝備 現場報價直擊！

．Netgear、Arlo

+ 1

．eufy by Anker

．Arena

．Logitech

+ 15

其他超值產品

．超平10蚊起iPhone殼、貼等清貨

+ 9

．超抵買 千元notebook、平板、仲送SD Card（攤位：K32)

+ 12

電腦節2024｜$20快閃搶

電腦節2024繼續有「$20快閃搶」活動，在展期4日內，大會會不定時公佈20款以$20售賣的人氣產品，更會有多個知名品牌，如Samsung。《香港01》為你持續更新。電腦節2024-門票獨家低至$25

$20快閃搶產品｜8月23日

【1】ACER 27吋 NITRO VG272U V3Bmiipx電競顯示器

【2】MSI Claw A1M(Core Ultra 7 155H)電競掌機

【3】JBL TUNE 520BT 無線頭戴式耳機

【4】Linksys Velop Pro 7 Tri-Band BE11000 Cognitive Mesh Router 2-Pack

【5】Acerpure Aque 冰溫瞬熱RO

電腦節2024-門票獨家低至$25

$20快閃搶產品｜8月24日

【1】ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER顯示卡

【2】Momax Air Pure Duo loT 紫外線冷暖淨化風扇 AP16S

【3】Pulsar X 鬼滅之刃X2V2 Size 2 無線遊戲滑鼠（彌豆子）

【4】Deco BE65 -BE11000 三頻Mesh WiFi 7 Router

【5】Prestige 13 Al EVO A1MG ( Core Ultra 7 155H ) notebook

電腦節2024-門票獨家低至$25

$20快閃搶產品｜8月25日

【1】ACER Swift Go 14 (SFG 14-41-R3FP) notebook

【2】Deco X50-4G(1-pack) router

【3】Nighthawk RS300三頻 BE9300 WiFi7 智能路由器

【4】JBL Tour Pro2 真無線降噪耳機

【5】Corsair 3in1 game bundle

電腦節2024-門票獨家低至$25

csl 電腦、PlayStation、Xbox現場優惠