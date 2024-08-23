電腦節｜頭位男排17小時搶$1賽車套裝 參展商喜見人流較預期多

「香港電腦通訊節2024」今日（23日）開鑼，一連4日在灣仔會展舉行，主辦方推出「20元快閃搶」、1元模擬賽車套裝等優惠，開場前已吸引逾百人排隊等候，其中排首位人士昨日下午5時已抵達，最終成功買得1元優惠價的模擬賽車套裝。另有參展商負責人透露，起初對銷情持保守態度，惟留意到今早人流比預期多，對今年銷情感樂觀。



電腦節於今早（23日） 10時開鑼，開場前門外已有逾百人排隊等候。（黃浩謙攝）

電腦節於今早（23日） 10時開鑼，開場前門外已有逾百人排隊等候。（黃浩謙攝）

電腦節於今早（23日） 10時開鑼，開場前門外已有逾百人排隊等候。（黃浩謙攝）

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澳門遊客清晨出門到電腦節：好慶幸可以買到優惠商品

首位入場人士鍾先生於昨日下午5時已攜帶乾糧等物資抵達會展排隊，最終成功在「電競園區」攤位，以1元優惠價購買心儀的賽車模擬套裝。他本身是電腦節常客，加上需要換電腦，預算花費會較去年多，今次會消費約5,000元。近期有不少港人改為透過內地網購平台「砌機」買電腦，因為價格較便宜，他則寧願留港消費，幫助振興本地經濟。不過，他對今次主辦方的安排略感不滿，發現有非排隊者能夠成功購買限定商品，導致出現混亂。

首位入場人士鍾先生，昨日下午5時已攜帶乾糧等物資抵達會展排隊，最終成功以1元優惠價購買賽車模擬套裝。（黃浩謙攝）

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除了「1蚊雞」優惠貨品的攤位吸引電腦迷大排長龍，另一個銷售外置充電器（「尿袋」）為主的「Active Distribution Linited」攤位，亦有半價「尿袋」促銷，早上吸引逾30人排隊。其中首次參與電腦節的澳門旅客李先生，今日特意提早出門，早上約8時已抵達會場，終買到半價優惠的外置充電器及其他電腦物品，總共花費約900元。他展露笑顏說：「好慶幸可以買到。」他又認為在香港買到的商品較有品質認證。

澳門遊客李先生成功以半價購買充電器。（任葆穎攝）

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參展商初時擔心銷情 樂見人流比預期多

現場所見，會場內雖沒有人群擠擁，但到處都見到人流。「hp」參展商負責人李先生認為，今日為電腦節首日，人流的確較預期多。他指，近期有數據顯示零售業轉差，且人均消費力低，故公司初時對於電腦節銷情較保守。至開幕約一小時後，他目睹入場人士愈來愈多，估計因電腦節為一年一度大型活動，且主打中低價位商品，始終會有吸引力，因此對今年銷情感到樂觀，展望午後人流會更多。因應今年全球推出AI PC，該攤位亦增設全新AI PC體驗區。

今年電腦節以AI為主題

香港電腦商會主席洪英峯在開幕禮致辭說，電腦節今年以AI為主題，亦設立AI PC展區。大會推出多個優惠活動，如向入場者派禮券卡、向遊客派發優惠券和設特快通道等。

電腦節2024｜門票價錢$35

原價：$35【01空間購票：$25】

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

時間： 10:00 - 21:30（8月26日僅開放至18:00）