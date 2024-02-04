馬會支援長者院舍添置樂齡科技設備　董事陳智思：提升生活質素

香港人口愈趨老化，社會對院舍照顧服務的需求不斷增加。香港賽馬會透過其慈善信託基金捐助榕光社，為新院舍裝修及購置家具和樂齡科技設備，讓有需要院舍照顧的基層長者有尊嚴地安度晚年。



院舍於周六（3日）舉行開幕禮，出席的主禮嘉賓包括財政司司長陳茂波、馬會董事陳智思及榕光社主席聶揚聲。陳智思於開幕禮上表示，「豐盛耆年及長者服務」是馬會重點慈善策略之一，馬會多年來致力提升長者的生活質素，主導開展及支持不同類型的安老服務，讓長者能夠有尊嚴地樂享耆年，貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。

「榕光社護老之家」的主要服務對象為有住宿照顧需要的基層獨居長者和雙老家庭。院舍在人手比例及住客人均面積上均符合社會福利署「改善買位計劃」甲一級院舍的服務質素標準及準則。院內設計以「温馨的家」為主題，設有單人及雙人房間，並有各種方便長者的家具和設施，更會利用不同樂齡科技，協助長者鍛鍊體魄和日常自理。院內更設有隔離房間和防疫設施，減低病毒傳染風險。

馬會一直致力推動長者康健樂頤年和提升安老院舍服務，項目，包括「賽馬會e健樂電子健康管理計劃」鼓勵長者建立健康管理習慣；「賽馬會齡活城市計劃」提倡長者及年齡友善文化；新冠肺炎疫情期間，更推行「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，支援院舍提升安全及感染控制的設施，保障長者健康。