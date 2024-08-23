大熊貓盈盈BB｜母子相同甫士拍照　盈盈面帶疲意、細佬肚腩仔漸長

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈及伴侶樂樂所生的一對龍鳳胎已出生逾一周，海洋公園今日（23日）再上傳兩張相片，弟弟與母親以相似的姿勢，四腳朝天望向鏡頭「賣萌」，確實「有其母必有其子」。此外，弟弟在護理人員的照料下，身體明顯相比數日前健康，除了眼鏡圈外，肚腩仔亦漸長。



8月23日，弟弟的身體相比數日前更健康，肚腩仔漸現。（海洋公園圖片）

母子分別側頭望鏡頭 海洋公園︰有其母必有其子

海洋公園今日傍晚再上傳最新相片，並發文指「有其母必有其子！Pose都一模一樣。」弟弟在相片中雙手舉起，側頭朝着鏡頭的方向，被護理人員悉心照料。而無獨有偶，另一張相片中，母親盈盈亦以相似的姿勢，四腳朝天望向鏡頭「賣萌」，母子一樣可愛。

母親盈盈相比下似乎面帶疲意。（海洋公園圖片）

網民留言鼓勵盈盈︰新手媽媽加油！

海洋公園昨日透露弟弟的體重達重168克，即在一周內增加56克。今日的相片明顯可見，弟弟的身體相比數日前更健康，肚腩仔漸長，看來每日都過得無憂無慮。不過母親盈盈似乎面帶疲意，有網民便在IG留言作出鼓勵︰「盈盈很累的樣子呢！新手媽媽加油！」

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