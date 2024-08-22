大熊貓盈盈BB｜出世一星期　細佬頭攝枕頭賣萌　肩及腰間漸見黑帶

海洋公園大熊貓盈盈上周四(15日)誕下一對龍鳳胎，姐弟出世已是第8日、即已有一個星期大了。園方昨日（21日）在社交媒體專頁發布「家姐」生活片後，今日（22日）輪到「細佬」生活照。照片看到「細佬」趴在床上，把小腦袋攝入小枕頭下方，粉紅身軀除了白色的毛外，也若隱若現在肩及腰間見到已有一片黑色的毛。有市民留言指「好似肥咗」，又祝賀姐弟滿一個星期大。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

「細佬」趴在床上，把小腦袋攝入小枕頭下方，若隱若現見到身上已有熊貓黑毛。（香港大熊貓官方專頁）

網民：細佬「好似肥咗」

海洋公園大熊貓專頁今日發布「細佬」新相片，只見牠趴在床上休息，又把頭輕輕攝到小枕頭底下。上身肩膊位置及下身腰間，大熊貓黑毛愈見清晰，正一步步長大中。

帖文問市民「知唔知今日係咩日子呢」，引來不少市民留言。原來大熊貓寶寶出生至今已踏入第8日，即姐弟二人已有一星期大了。不少市民大派「心心眼」，祝願兩姐弟平安長大，又笑言細佬「好似肥咗」，更指「細佬開始有黑帶了」。

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