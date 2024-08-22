大熊貓盈盈BB｜姐弟過收水期各增重約50克仍屬脆弱 黑眼圈隱若現
撰文：何瑞芬
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海洋公園大熊貓盈盈上周四(15日)誕下一對龍鳳胎，姐弟即已有一個星期大了。海洋公園表示，姐弟已經過了關鍵的「收水期」，仍然脆弱但健康漸趨穩定。牠們體重亦有所增加，家姐現時重172克，細佬則重168克，即分別重了50及56克；經典的「黑眼圈」、黑色耳朵和肩膀開始隱隱若現。海洋公園指兩個寶寶每餐最多能喝上約10克乳汁，每天六次，食量頗不錯。
另外，專家和護理團隊已逐步增加盈盈親自照顧寶寶時間，又特別準備了沾上寶寶氣味的布偶，讓盈盈熟習雙胞胎寶寶。
每餐最多喝10克乳汁 每天喝6次 園方：食量頗不錯
大家還記得雙胞胎寶寶出生時多重嗎？當時家姐有122克，細佬112克，均比正常130至150克為輕。牠們出世一星期了，海洋公園最新公布已經過了關鍵的「收水期」，仍然脆弱但健康漸趨穩定；不過牠們體重亦有所增加，家姐已長至172克、較之前重50克；細佬則重168克，也增加了56克。
海洋公園表示，在中國大熊貓保護研究中心專家的協助下，寶寶的進食和排便都正常。牠們每餐最多能喝上約10克乳汁，每天六次，食量頗不錯。儘管雙胞胎情況漸趨穩定，但他們仍然很脆弱，需要熊貓中心專家和海洋公園動物護理團隊24 小時加護照顧。
給盈盈沾上寶寶氣味布偶 熟習雙胞胎寶寶
至於盈盈方面，海洋公園稱團隊積極確保新手媽媽盈盈攝取足夠水份和食物，協助牠產後恢復，並有能力照顧寶寶。專家亦開始嘗試採集盈盈的乳汁，盡量讓雙胞胎飲用；又特別準備了沾上寶寶氣味的布偶，讓盈盈熟習雙胞胎寶寶。
為了讓盈盈多練習照顧寶寶，專家和護理團隊已逐步增加盈盈親自照顧寶寶的時間，而盈盈的育幼行為正不斷進步。海洋公園會在社交媒體上發布大熊貓雙胞胎的可愛照片及影片。
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