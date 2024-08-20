大熊貓盈盈BB｜又有生活照　家姐在協助下排便　細佬似對鏡頭揮手

海洋公園大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎，園方今日（20）再在社交媒體頁發布四張大熊貓寶寶生活照，其中一張顯示照顧員用手掌托住家姐，協助牠排便，可見家姐舉高雙手「躺平」，似乎十分順暢。據了解，大熊貓寶寶初生時不懂排便，須由照顧員刺激下排出。



另照片顯示「細佬」躲在被窩裡休息，另一張則舉起右手，似對着鏡頭「揮手」，稍稍能看見大熊貓特色「黑眼圈」已成形。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

大熊貓盈盈的龍鳳胎「家姐」舉高雙手，由照顧員協助排便。（香港大熊貓官方專頁）

海洋公園大熊貓專今日更新四張大熊貓寶寶最新生活照，更提醒市民「小心被萌到發出尖叫聲」。四張照片有兩張是細佬、兩張是家姐。

其中一張照片顯示照顧員小心翼翼用手掌托住家姐，家姐張開口舉高雙手，露出圓圓的小肚腩，由照顧員協助下順利排便。據了解，剛出生大熊貓寶寶不懂得自己排便，須由照顧員刺激下排出。另一張相則顯示牠躲進被窩裡休息。

大熊貓盈盈的龍鳳胎「家姐」躲進被窩裡休息。（香港大熊貓官方專頁）

其餘兩張細佬照片，一張見牠爬起身，舉高右手，狀似向鏡頭「揮手」打招呼，透過照片更隱隱約約看到「細佬」的「黑眼圈」。

大熊貓盈盈的龍鳳胎「細佬」舉高右手狀，似向鏡頭「揮手」打招呼。（香港大熊貓官方專頁）

大熊貓盈盈的龍鳳胎「細佬」正在照料下成長。（香港大熊貓官方專頁）

不少網民留言稱兩名寶寶太可愛、「好軟好萌」，期望大熊貓寶寶能平安長大。

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