大灣區跨境直通救護車演練暢順　試行計劃冀年內推出

港府周五（23日）聯同廣東省和深圳市政府進行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練，演練大致暢順，港府與相關內地部門會檢視流程，期望為期一年的試行計劃能在今年內推出。



今次演練主要測試行車路線，以及救護車出入境安排，模擬載送病人從港大深圳醫院，經深圳灣口岸到達屯門醫院，然後再駛往香港兒童醫院。最後救護車經深圳灣口岸，返回港大深圳醫院，過程大致暢順。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，現時香港與內地和澳門沒有直通的陸路跨境救護車，只能在口岸以「車過車」方式移交病人，可能對有特別醫療需要的病人造成風險。

需敲定入境法規等細節

為便利今次演練，政府8月16日刊登憲報，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，於指定期間予指定深圳跨境救護車豁免於《規例》，兩地政府將盡快敲定長遠安排。

除車輛入境香港安排，醫務衞生局亦正與廣東省和深圳市政府有關部門，商討有關救護車的醫療物品及人員進入香港細節。其中，在有臨床需要下，港大深圳醫院會派出醫護人員隨車，運送病人到本港指定公立醫院。港府會確保相關醫生符合香港相關法例規定，讓他們入境後可繼續為車上病人進行醫療程序。

正與澳門商討相關演練

另一方面，港府正與澳門政府商討相關的演練安排。而啟動跨境救護車機制的首要條件，是確保派送醫院（即港大深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院）及接收醫院（即香港醫管局轄下指定公立醫院）事前達成協議，以病人醫療需要、安全和利益為首要考慮，同時防止濫用機制。