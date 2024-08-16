大灣區跨境直通救護車今年試行　先深圳南下　港府為演練安排刊憲

港府正與深圳及澳門探討推行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，病人可直接「點對點」毋須轉換救護車運送到本港公立醫院，非港人亦可使用服務。醫務衞生局今日（16日）表示，預計今年內推出為期一年試行計劃，會先實行直通救護車由深圳和澳門指定醫院到香港指定公立醫院，而在正式推行前，港府會聯同廣東省及深圳市政府進行演練，在不載送病人的情況下試行救護車跨境安排。

為此，港府根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章）（《規例》）第3（c）條，於指定期間把指定的深圳跨境救護車豁免於《規例》，以便演練，兩地政府亦會爭取盡快敲定就有關指定深圳跨境救護車入境香港長遠安排。另一方面，亦正與澳門政府商討相關演練安排。



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據醫衞局早前提交去立法會文件指，試行計劃會分別選擇澳門仁伯爵綜合醫院及港大深圳醫院為澳門及深圳試點，有關跨境救護車會由港大深圳醫院及澳門消防局提供和操作。

文件中提到，派送醫院及接收醫院須事先達成協議。派送醫院醫生會評估病人情況，包括：

（1）病人臨床狀況是否需安排跨境轉院接受治療、

（2）病人醫療狀況 不會因跨境運送所需的時間和路程帶來過度風險、

（3）病人臨床狀況經評估下不適合以其他交通跨境運送

並聯絡醫管局重大事故控制中心， 聯同接收醫院作出相關評估、資訊交換及協調， 以決定是否啟動運送機制 。

預計每年啟動直接運送機制的個案數量將約數十宗

文件指出，會在計劃正式實施前， 聯同深圳市／澳門特區政府進行演練。在試行計劃期間會先實行「南下」，再視乎運作經驗及實際需要推展至由香港到深圳及澳門的安排。試行計劃為期一年，預計每年啟動直接運送機制的個案數量將約數十宗，局方會適時檢視安排的成效和服務量。

港府會聯同廣東省及深圳市在不載送病人下演練救護車跨境安排

該局今指，試行計劃會先實行直通救護車由深圳和澳門的指定醫院到香港指定公立醫院的安排，港府會聯同廣東省及深圳市政府演練，在不載送病人的情況下試行救護車跨境安排。為此，港府於指定期間把指定的深圳跨境救護車豁免於《規例》，以便進行演練。兩地政府亦會爭取盡快敲定就有關指定深圳跨境救護車入境香港的長遠安排。另一方面，港府亦正與澳門政府商討相關的演練安排。

該局稱，啓動跨境救護車機制的首要條件是確保派送醫院和接收醫院事先達成協議，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，同時防止濫用機制。視乎試行計劃的成效及運作經驗，相關政府部門會考慮是否及如何擴展計劃，例如增加指定醫院及／或將試行計劃擴展至雙向安排。