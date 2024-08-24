丘應樺︰無計劃重推百分百擔保貸款　經貿辦營運正常不會跪低關閉

商務及經濟發展局長丘應樺今早（24日）在商台節目《政好星期六》表示，「百分百擔保特惠貸款」累計壞帳率約9.2%，為政府帶來很大的負擔，目前不考慮重推計劃，但會密切留意經濟情況。他又指貿發局正舉行「香港好物節」，助港商打進內地電商市場。



對於英美兩國分別有國會議員提出關閉香港駐當地的經貿辦。他強調現階段營運正常，不會「跪低」關閉經貿辦，反而需要做好危機處理，繼續說好香港故事。「人哋嚇你一下自己又跪低，我覺得呢方面我哋唔會咁做。」



商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片／蘇煒然攝）

丘應樺︰中小企融資專責小組具鼓勵性

商界近期促請政府重推「百分百擔保特惠貸款」。丘應樺表示該計劃為疫情期間的特別措施，當時共批出1,432億元貸款，累計壞帳率9.2%，即涉及政府擔保額約132億元。他表示百分百擔保為政府帶來很大的負擔，因此目前不考慮重推計劃，但會密切留意經濟情況。

丘應樺又指，金管局與銀行業成立中小企融資專責小組，支持中小企度過困難時期，非常具鼓勵性，希望銀行與中小企務實溝通，處理中小企的貸款困難。至於「中小企融資擔保計劃」推出至今，已批出逾2,800億元，有約63,000間企業受惠。

貿發局正推廣跨境電商服務，正在內地電商平台舉辦「香港好物節」。（資料圖片）

辦「香港好物節」助港商打進內地電商市場

丘應樺又指，貿發局正推廣跨境電商服務，正在內地電商平台舉辦「香港好物節」，推廣本地230個優質品牌，期望可協助港商打進內地電商市場，並推廣至中東及東盟市場。他表示貿發局會協助企業轉型發展，為香港商界創造商機。

英美兩國分別有國會議員提出，關閉香港駐當地的經貿辦。丘應樺強調立場堅定，不會「跪低」關閉經貿辦，反而需要做好危機處理，繼續說好香港故事。「目前階段我哋營運係正常，亦都唔需要，人哋都未有動作，你就要撤走，人哋嚇你一下自己又跪低。我覺得呢方面我哋唔會咁做。」