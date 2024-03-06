丘應樺稱第三季前辦香港節　研助香港品牌於內地電商平台「置頂」

財政預算案2024建議注資5億元在協助企業善用資訊科技系統，進行升級、轉型的「BUD專項基金」。商務及經濟發展局局長丘應樺今早（6日）表示，就跨境電子商貿，希望先幫助香港產品先走進內地及海外市場，並就稅務、物流及倉儲費用大等問題將會與專家小組開會討論解決方案。他亦透露今年第三季前會舉辦香港節，介紹香港品牌以進入內地內場，並與相關持分者研究如何令這些品牌在內地平台「置頂」。



商務及經濟發展局局長丘應樺（左一）今日（麥納麥時間3月3日）在巴林麥納麥與巴林財政與國民經濟部部長Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa（左二）簽署香港與巴林促進和保護投資協定。（政府新聞處圖片）

助企業先進內地市場再走出海外市場：要一步一步走

丘應樺今早在港台節目《千禧年代》提及，早前代表香港出席世貿第13次會議，他表示在會上就電子商貿發稅、發展促進投資協議及完善爭端機制等問題提出意見。他續指，就電子商貿徵收電子傳送稅，經過長時間討論，會上決議延續免稅方案一年，認為對電子商貿發揮非常重要。

他又提及電子商貿發展專責小組早前召開了第一次會議，就跨境電子商貿研究如何令香港產品進入內地市場及開發海外市場。他認為利用什麼平台令香港產品進入內地市場非並不容易，因內地市場很大，「都要一步一步走」希望幫助企業先走進內地市場，從而再走出海外市場。他亦表示電子商務是涉及稅務、物流及倉儲費用大等問題，稍後會與專家小組開會，以盡快提供方案於香港業界。

財爺陳茂波上月28日發布新一年的財政預算案。（資料圖片／盧翊銘攝）

研香港品牌如何在內地平台「置頂」

另外，丘應樺預計今年第三季之前會舉辦香港節，介紹香港品牌以進入內地內場。他指價錢屬其一考慮，希望減低成本令銷售品具競爭力，亦認為內地對香港品牌非常有信心。他又稱如何將品牌認知推廣至市場是一種銷售手法。如何令這些品牌在內地平台「置頂」，「令到佢哋一入去個平台就睇到香港嘅品牌」是需要考慮的問題，他表示局方正與與一些電商平台持分者研究。

政府早前優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」，即「BUD專項基金」，並向基金注資5億元。丘應樺提到，每家企業可申請最多700萬元中，其中100萬元可用於電子商貿。