過渡屋「啟德‧東寓」200戶滲水　牆身發霉「吽菇」　走廊變水塘

過渡性房屋「啟德‧東寓」今年3月入伙，有區議員接獲200多宗求助，指單位水管及內牆滲漏，牆身發霉發黑，吽出磨菇、地板階磚爆裂等；踏入雨季，樓層走廊滿佈積水，居民要用沙包塞門自救。



項目由東華三院營運，租金由3,800至5,900元不等，獲政府資助約2.85億元。



過渡屋「啟德‧東寓」有居民投訴，指大雨過後走廊滿佈積水，要用沙包堵塞門隙。（林博提供圖片）

協助「啟德‧東寓」居民的九龍城北區議員林博表示，今年4月初今，接獲約200名居民求助，單位浴室牆身滲水及發霉發黑，個別住戶單位洗衣機喉管爆裂，地磚爆裂，也有單位牆身已經「吽菇」。

沙包擋住門隙 低層更嚴重

過渡屋樓層採半開放式設計，林博又指，近日大風大雨，早前黃雨日子，雨水吹入走廊，造成積水，住戶要用沙包擋住門隙，低層住戶情況更嚴重。

過渡屋「啟德‧東寓」，有住戶因牆身漏吽菇。（林博提供圖片）

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區議員林博料浴室牆身未做好防漏

林博指，自5月起已向房屋署及營運的東華三院跟進，有住客要暫時遷離，居住親戚家中，或自掏荷包租酒店。他估計浴室牆身間隔設計未做好防漏，要求承建商跟進，「如果用鋼板牆一定無咁嚴重」，促請政府及營運商盡快維修。

區議員林博指，自5月起已向房屋署及營運的東華三院跟進，要求盡快維修。（黃浩謙攝）

項目獲政府資助2.85億元 今年3月入伙

位於啟德沐安街的過渡性房屋項目「啟德‧東寓」，由東華三院營運，承建商「興勝建築有限公司」，提供519個單位，租金由3,800至5,900元不等。

項目獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助約2.85億元，2022年12月開展工程，今年2月竣工，並在3月開始入伙。惟項目入伙不足兩月，已有居民反映相關住屋出現水管及內牆滲漏問題。

項目提供519個單位，當中逾半是1至2人單位、亦有2至3人單位，以及少量3至4人單位及無障礙單位。（圖為2至3人單位）

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