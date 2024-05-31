過渡性房屋｜「樂屋」增100單位陸續翻新　20伙已租餘下年內推出

樂善堂推動的「樂屋」過渡性房屋項目，早前獲九龍建業集團以象徵式租金，提供100個住宅單位。該批單位以房屋局的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助翻新，首批20伙已完成翻新並全數租出，受惠人數近80人。餘下80伙將於年内陸續推出，單位可供3至6人居住，預計受惠人數約320人。



九龍建業集團土地及業務發展總經理歐陽志雄（右）、九龍樂善堂總幹事劉愛詩（中）及房屋局過渡性房屋項目總監黃永雄（左）宣布，該批100個單位將陸續完成翻新。

由九建集團提供的100個住宅單位，大部份位於港島區，本身市值租金每年約過千萬元。首階段推出20個位於港島區，均已出租。餘下80個單位遍及港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地，以及九龍區九龍城等附近地點，有近半亦已翻新完成，預計今年第二至第四季度陸續交予樂善堂，以租予計劃的輪候人士。

當中受惠的鄭女士，一家三口原居於筲箕灣一唐樓劏房，面積約100呎，每月租金高達6,300元。其大兒子為初中生、女兒就讀高小，居住空間嚴重不足，只可以放一張4呎的高架床供3人同睡。此外，劏房大廈鄰近街市，除衛生環境惡劣，每晚零晨時分更有運輸工人送貨，嘈雜聲影響睡眠。

鄭女士一家自搬入「樂屋」後，生活環境得以改善。她說:「現在租金平咗，居住環境同空間都大有改善，最開心係能夠提供更大的生活及學習空間，給兩個正在成長的仔女，令他們可以專心向學。」

樂善堂於2017年與地產商合作，自資翻新88個閒置住宅單位作過渡性房屋，後獲得房屋局於資源及技術上的支援，令「樂屋」計劃可以擴大進行。該項目為正在輪候公屋或居於不適切住房的基層家庭，以平宜租金提供過渡性房屋，從而改善居住環境，並紓緩其經濟壓力。至今已提供超過2,200個單位，惠及超過6,000個基層家庭。