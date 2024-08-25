2元乘車｜長者今起須樂悠咭享優惠　婆婆嘆手續煩　伯伯指防濫用

長者「樂悠咭」兩蚊乘車優惠今日（25日）實施，《香港01》今日上午到黃大仙港鐵站視察，不少長者因未有申請或未有付按金啟動，未能享受優惠。有長者指要額外辦手續申請感到麻煩，另有長者認為樂悠咭上有長者相片，可以避免濫用優惠。



60歲或以上香港居民今日（25日）起，必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

港鐵今日上午於黃大仙站安排職員，協助長者使用「樂悠咭」，現場亦有宣傳告示牌，提醒長者登記「樂悠咭」。

84歲的杜婆婆未有申請樂悠咭，今日前來地鐵站櫃檯申請，惟申請需四個星期，這個月內只能以成人半價的價錢乘車。她表示，一直沒有申請樂悠咭因為「唔會周圍去、唔鍾意出街，廢事申請」，而且女兒一直未有時間替她處理，「咩都要靠自己」。

湯婆婆一年前已申請樂悠卡，但認為措施對長者不便，她稱將餘額轉至樂悠咭後，舊有八達通將作廢，現時多了一張長者八達通，「好遴迍、好麻煩」，她指額外的行政程序對長者而言是麻煩。

72歲陳伯伯於三個月前因為得知乘車優惠措施有變，才申請樂悠咭，但忘記支付按金啟動，因此今早未能使用。他在櫃檯繳交費用後，表示改動「麻煩」，指以往使用長者八達通「一向都無問題」。

60歲或以上香港居民今日起，必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

文伯伯在職員協助下，將長者八達通餘額轉至樂悠咭。（鍾蒨宜攝）

文伯伯在職員協助下，將長者八達通餘額轉至樂悠咭。他認為職員解釋清晰，又認為現時樂悠咭可當作八達通使用更方便，樂悠咭上有長者相片，可以避免濫用。

由8月25日起，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用兩蚊優惠，而年滿65歲長者若繼續使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」，則只有半價優惠。