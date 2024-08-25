二元乘車今起只在樂悠咭　長者八達通僅半價【附樂悠咭申請連結】

老友記注意，2元乘車優惠今日（25日）起有新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用兩蚊優惠，而年滿65歲長者若繼續使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」，則只有半價優惠。若仍未申請樂悠咭，由於申請手續約時4星期，即使今日即日申請，也要多「捱」四星期只享有車費半價的日子。



樂悠咭申請連結

2元乘車優惠8月25日起有新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用兩蚊優惠。（港鐵提供）

2元乘車優惠今日起只接受樂悠咭使用者享用優惠，其餘65歲或以上長者，持長者八達通則只有成人票價半價優惠。

港鐵早前提醒仍未申請的合資格人士，盡快遞交申請樂悠咭，由於辦理樂悠咭申請手續需時約4星期，如合資格人士現時仍未作出申請，將於今個星期日無法享有2元優惠票價，65歲持「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」只有半價，60至64歲無樂悠咭則要付全數成人車費。

2元乘車優惠8月25日起有新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用兩蚊優惠。（港鐵提供）

首次使用樂悠咭前須增值多於50元

至於已持有樂悠咭人士，港鐵提醒首次使用樂悠咭之前須增值多於50元，以及入閘前確保咭內餘額為正數，便可立即轉用樂悠咭享用2元優惠票價。

由本周一八月底，港鐵將在部份車站加派職員，提醒長者新安排及派發樂悠咭申請表等。

港鐵及八達通提醒合資格市民及早申請「樂悠咭」。（港鐵提供）

除港鐵外，其餘有參與2元計劃的公共交通工具情況同樣。其中九巴及龍運早前也稱若要2元坐巴士，必須使用「樂悠咭」，否則65歲或以上人士使用不記名長者八達通或個人八達通，只能有半價優惠。