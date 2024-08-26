林健鋒指未來數個月為出口製造業淡季　籲企業勒住褲頭︰睇住嚟使

中小企融資專責小組於上周成立。行政會議成員、經民聯副主席林健鋒今早（26日）在新城電台節目表示，過去一段時間中小企反映融資遇到困難，而未來數個月為出口及製造業的淡季，因此期望除了3間發鈔銀行外，其他銀行嚴格執行相關指引，「咪盡量救佢，幫得一間得一間。」他並建議政府取消烈酒稅，以推動經濟，又呼籲中小企盡快向銀行商討借貸，解釋清楚生意前景。「呢幾個月大家睇住嚟使，勒住褲頭喇，唔會樣樣嘢都順風順水。」



2024年8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（資料圖片／陳葦慈攝）

總商會調查︰77%受訪企業稱未恢復疫前水平

金管局、銀行公會及三家發鈔銀行，在上周宣布成立中小企融資專責小組。林健鋒表示，過去一段時間中小企反映融資遇到困難，例如香港總商會的調查顯示，77%受訪企業未能恢復疫情前的水平，當中40%預期今年的營業額再跌，而74%認為資金周轉為最大的困難。他預料措施或可舒緩中小企的困境。

林健鋒冀其他銀行「幫得一間得一間」

林健鋒指，部份中小企未來4至5個月需要周轉，若能夠渡過難關便可重生。惟他們所抵押的自住物業，卻因銀行審批程序長達數個月，買家一直未能完成交易，最終銀行以低於市價收樓。因此他期望除了牽頭的3間銀行外，其他亦會嚴格執行相關指引，「咪盡量救佢，幫得一間得一間。」

倡政府延長還息不還款12個月

不過林健鋒認同有需要嚴查濫用融資的個案，避免影響真正有需要的企業。他並指，未來數個月為出口及製造業的淡季，企業需要更多資金周轉，建議還息不還款的政策，可延長12個月，以協助香港經濟於明年復興。

2024年8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（資料圖片／陳葦慈攝）

外國企業因地緣政治等因素延遲來港發展

林健鋒稱，有外國友人已計劃來港發展或擴大業務，並了解到有數間歐洲及東南亞企業，已準備在香港成立地區總部，惟受到地緣政治、環球經濟以及美國大選影響，決定延遲相關計劃。他並指，最近香港的旅客數量回升，即使外國企業考慮「重出江湖」，也要準備資金、舖位及聘請員工，因此必須預留充裕的流動資金。

林健鋒亦建議，政府可考慮取消烈酒稅，以推動恢復經濟。他又指銀行不是善堂，需按程序審批文件，因此呼籲中小企盡快向銀行商討借貸，解釋清楚生意前景。「呢幾個月大家睇住嚟使，勒住褲頭喇，唔會樣樣嘢都順風順水。」