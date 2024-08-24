林健鋒指中小企如熱鍋上螞蟻　業界生意未復水平議員憂工友無糧出

金管局昨日與銀行公會聯合成立中小企融資專責小組，跟進中小企求助個案。行會成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（24日）在電台節目稱，早前有調查指77%中小企經營情況未恢復至疫情前水平，促金管局及銀行貫徹執行3月份推出9項支持中小企的措施；又表示中小企如「熱鍋上的螞蟻」，若然有貸款則或許可起死回生。



出席同一節目的旅遊界立法會議員姚柏良指出，旅行社的生意都只是恢復役情前5至6成水平，營運資金壓力大；勞聯立法會議員林振昇則擔心各行業互相影響，導致工友面臨「冇糧出」的情況。



林健鋒。（陳葦慈攝）

促「還息不還本」措施延長多12個月

林健鋒表示，中小企面對種種困難，有所怨言，望金管局及銀行貫徹執行3月份推出9項支持中小企的措施。他直言「冇錢乜都做唔到」，中小企需要足夠支持，建議「還息不還本」的措施延長多12個月。

此外，他指出有銀行見到企業生意下跌，或按揭樓宇價值下降，從而提出額外要求。如企業未能滿足，就會減低借貸額或「call loan」，表示涉及個案多，個案金額或高達「7-8位數字」。

姚柏良（梁鵬威攝）

旅遊業界稱有申請輸入勞工 惟審批令人詬病

姚柏良則表示，9成旅行社屬於中小企，雖則旅遊業出入境都有所恢復，惟面對資金周轉壓力。對於政府放寬輸入勞工計劃，他表示業界都有申請，惟審批流程效率為業界詬病，僅得少量獲批輸入。

至於內地居民赴港澳免稅額提升，他表示額度與之前分別不算很大，加上旅客消費模式轉變、大環境導致旅客消費額度有下降等，不過，他指出免稅額提升令旅客消費時「唔需要顧及咁多」，始終是好事。

林振昇。（歐嘉樂攝）

勞工界代表建議政府考慮暫停部分工種輸入外勞

對於企業面臨現金周轉問題，勞聯的立法會議員林振昇則擔心各行業互相影響，舉例指建造業承建商除了工程，亦可能投資其他業務，倘生意不好、牽連工程上都有現金周轉問題，從而出現承建商沒有錢、下面工人「出唔到糧」。他又稱，輸入勞工計劃要因時制宜，香港職位空缺較去年情況有所下降，建議政府考慮暫停部分工種輸入外勞、保障本地工人飯碗。