指洪水橋發展會收其祖堂土地　元朗原居民認為政府違憲求覆核

地政總署於本年5月宣佈將收回2,548幅私人土地， 涉及176公頃，以進行洪水橋╱厦村新發展區第二期發展。一名原居民上周五(23日) 向高等法院申請司法覆核，指他是祖堂的成員，政府是次收地亦包括其祖堂持有的土地，質疑收地違反《基本法》對原居民的保障，要求法庭推翻該決定。



申請人為林國龍，答辯人為地政總署和行政長官會同行政會議。

申請人林國龍認為政府新通過的洪水橋新發展涉違憲。

申請書指，林國龍為林雄緒祖和林樂義祖的成員。地政總署於本年5月底，宣佈將收回私人土地，以進行洪水橋╱厦村新發展區第二期發展，收回的土地包括林雄緒祖和林樂義祖持有的土地。

林認為其財產權受到侵害

林續指，署方引用《收回土地條例》收地。根據該條例的第2(2)(g)，行政長官會同行政會議決定「屬公共用途的任何用途，而收回任何土地」。惟林國龍質疑，該條文給予行政會議不受約束的權力，決定何謂「公共用途」，林的財產權因此受到侵害。林又指，政府可透過和業主訂立私人的合約收地，而非透過引用《收回土地條例》，認為政府的決定不合理。

指基本法定明保障原居民權益

林又指，《基本法》第40條保障原居民的合法傳統權益，當中包括他們的財產權。而祖堂持有土地，便是原居民其中一項合法傳統權益。惟署方現時引用《收回土地條例》收回祖堂持有的土地，是違反《基本法》第40條。此外，政府收地後，再把部份土地推出拍賣，用作興建私人住宅或其他私人用途。林認為，政府的決定違反立法原意，亦屬不合法。

案件編號：HCAL1414/2024