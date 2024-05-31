地政署收地176公頃發展洪水橋/厦村新區第2期　暫85伙住戶獲補償

地政總署昨晚（30日）宣佈將收回2,548幅私人土地，涉約176公頃土地，以進行洪水橋╱厦村新發展區第二期發展。政府正處理受影響人士的補償和安置事宜，目前已有85個合資格住戶獲安置或獲發現金特惠津貼。



政府最新宣佈將收回2,548幅私人土地（涉及面積約176公頃）及徵用被27個墳墓和23個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約1460平方米）。上述土地將於公告張貼後三個月復歸或轉歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

受影響住戶需於2025第三季前遷出

根據早前凍結登記所得的資料，洪水橋╱厦村新發展區第二期發展範圍內共有1693個住戶及364個業務經營者。按照工程時間表，預計他們須在2024年第4季至2025年第3季分批遷出。地政總署早於2022年11月向受影響住戶和業務經營者發信，通知他們預計的遷出限期及補償和安置安排，以供他們參考並及早準備遷出事宜。

地政署：首批有85個住戶已獲補償

署方指，政府正全力處理受影響人士的補償和安置事宜，盡量在清拆工作開始前為合資格人士安排上樓或發放補償。截至2024年5月29日，地政總署已接觸所有首批274個遷出的住戶，當中85個合資格住戶可獲安置或獲發現金特惠津貼，另外147個住戶的個案正在處理或尚待提交補充資料，以及42個住戶根據現有資料不合資格，主要原因包括住戶在凍結登記後才遷入發展範圍、居於違規構築物，或擁有香港住宅物業等等。