賣地計劃｜洪水橋「巨無霸」工業地近600萬呎　估值約58億

發展局今日（4日）公佈第二季賣地計劃，本季將以「雙信封制」公開招標出售一幅洪水橋工業地。資料顯示，該幅地皮總樓面面積高達585.57萬平方呎，屬於巨無霸級別地皮。世邦魏理仕認為，政府摒棄了傳統價高者得的投標標準，希望活用私人市場的力量促進政府的城市規劃。



本季推出的工業地位於洪水橋及厦村第39A及39B區，地盤面積約83.64萬平方呎，最高樓面面積可達約585.57萬平方呎，將以「雙信封制」進行公開招標。

有測量師預計上述洪水橋工業地，每呎樓面地價約1,000元至1,200元，以此推斷，估值約58億至70億元。

華坊料財力較緊拙公司也可參與競投

洪水橋工業用地採用雙信封制進行招標，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，洪水橋的發展規模大，如果有回饋樓面予棕地作業者的安排，認為對棕地作業者及社區有一定貢獻和扶持。由於不單以標價作勝負之分，料投標者會多投放資源在非價格建議的層面。另外，政府亦曾表明對地價的要求不多，料財力較緊拙的公司亦可會參與。

梁沛泓表示，假設發展商不需回饋三成樓面予政府，預計洪水橋工業用地的每呎樓面地價為1,100元至1,200元。

↓↓洪水橋及厦村第39A及39B區工業地↓↓

至於世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政表示，早前元朗多層產業工業用地招標期限延長，主要由於業界向政府反映需要更充裕的時間制定相關建議。因此預計政府將預留更多的時間為作本季推出的洪水橋工業地招標。

「雙信封制」反映政府鼓勵投標者使用創新的概念

他又指出，洪水橋工業地將以「雙信封制」公開招標出售，政府摒棄了傳統價高者得的投標標準，顯示政府更著重此項目對整體產業的影響，希望活用私人市場的力量促進政府的城市規劃，鼓勵投標者使用創新的概念，如新式及較環保的建築方法，提倡高質素高效率的產業發展。同時，亦反映了政府回應市場的改變，接受不同的投標方式，以確保項目符合市場實際要求和質素。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政。

新推出的住宅用地規模較小、預計吸引中小型發展商

至於沙田小瀝源住宅用地方面，梁顯政指出，政府撤辣後小瀝源附近私樓單位成交價呎價介乎14,742至17,235元。市場目前新盤開價貼近二手成交價，可對投標者提供指標，以預計項目的總發展價值。加上小瀝源住宅用地發展規模較小，所涉及的投資金額，發展週期及預期風險會比較小。預計招標將吸引中小型發展商的興趣。

而政府至今已推出兩幅小瀝源住宅用地，相比之下今季所推出的地皮離第一城港鐵站較遠， 相信其地皮估值呎價將會較低。

中原下調沙田住宅地每呎地價16% 料每呎5000元

中原測量師行執行董事張競達則表示，本季將推出沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，位於沙田第一城及愉翠苑等屋苑附近，預計可提供約570伙，料涉約30.4萬平方呎。地皮周邊發展成熟，配套完善，亦近鄰近鐵路站，加上區內少有新供應，規模及投資額適中，具一定吸引力，但因應近期市況亦將估值每呎樓面地價6,000元調低至5,000元，下調約16.7%，地皮估值約15.2億元。

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，目前市場預計每呎樓面地價約3,500至5,000元，估值約10.6億至15.2億元。