公屋富翁｜4居民瞞報擁住宅或資產超額　彩德邨居民擁值620萬工廈

房屋委員會今日（9日）公布，四名公屋居民分別因在申報入息和資產及申請購買居屋單位時，沒有申報擁有香港住宅物業或家庭總資產淨值已超逾公屋入息限額100倍，同被判監禁14天（緩刑12個月）及罰款5,000元或一萬元。其中牛頭角彩德邨一名公屋居民，擁有一個位於鴨脷洲的工廈物業的一半業權，估值約620萬元，超額兩倍。



四宗個案資料如下：

個案一：一名居住於順利邨的公屋居民，在2022年填寫入息及資產申報表及2023年填寫出售居者有其屋計劃單位申請表時，申報並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，該名公屋居民案發時擁有一個位於中西區的住宅物業。

個案二：一名居住於彩德邨的公屋居民，在2022年填寫入息及資產申報表時，申報其二人家庭總資產淨值不超逾公屋入息限額100倍，即196萬元。其後調查揭發，該名公屋居民案發時擁有一個位於鴨脷洲的工廈物業之一半業權，估值約620萬元，因此已超逾上述資產限額。

個案三：一名居住於厚德邨的公屋居民，在2022年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，該名公屋居民案發時擁有一個位於將軍澳區的住宅物業。

個案四：一名居住於平田邨的公屋居民，在2022年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，該名公屋居民案發時擁有一個位於屯門區的住宅物業。

房委會表示，個案一的公屋居民因明知而作出虛假陳述及在申請居屋時向香港房屋委員會作出明知在要項上是虛假或具誤導性的陳述，違反《房屋條例》兩條條例而被檢控。個案二至四的公屋居民因拒絕或忽略提供申報表指明的詳情，違反《房屋條例》。

上述公屋居民昨日（8日）在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，判各被告監禁14天（緩刑12個月）及各罰款5,000元或一萬元。房屋署已於6月收回其中一個公屋單位，並正跟進處理其餘個案。