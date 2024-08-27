「Iwatani」牌兩款手提卡式石油氣爐未獲安全批准 機電署籲停用
撰文：吳綽詩
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「Iwatani」有兩款手提卡式石油氣爐未獲機電署氣體安全監督批准，機電署呼籲市民不應購買，如已購入則應停用。機電署提醒，獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」標誌。署方正就事件調查，或會作出檢控。
機電署指，近日發現有本地網上商店售賣或展示「Iwatani」牌「CB-TS-PLS」和「CB-WA-35F」手提卡式石油氣爐，兩款型號均未獲氣體安全監督（即機電署署長）的書面批准。
機電署表示，正就事件調查，如有證據證明進口商或供應商違反《氣體安全條例》，可能會作出檢控。署方表示，根據《氣體安全（雜項）規例》，所有進口、售賣和供應以供在香港使用的住宅式氣體用具，包括手提卡式石油氣爐，必須獲得氣體安全監督的書面批准。
獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」標誌，表示該等型號按照認可的國際或國家安全標準設計及生產、符合本地基本安全評估，並通過在香港實驗所內進行的本地品質保證制度檢查。任何人如違反《氣體安全（雜項）規例》第3B（1）及（2）條有關住宅式氣體用具的進口、售賣或供應等的規定，首次定罪可處第六級罰款（10萬元）及監禁12個月。
已獲批准手提卡式石油氣爐的認可清單，可瀏覽機電署網頁。如市民發現懷疑未經批准的手提卡式石油氣爐，可致電機電署氣體標準事務處2808 3683舉報。
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