7月出口貨值續升｜ 商經局： 若外部需求穩定　出囗表現應可延續

商務及經濟發展局周二（27日）表示，政府統計處最新數字顯示，7月份輸往內地、美國及歐盟的出囗繼續明顯擴張，而輸往多個亞洲市場的整體出口貨值亦有上升，包括馬來西亞、越南、泰國和菲律賓。當局相信如果外部需求維持穩定，香港的出囗表現應該可以延續。



本港進出口貨值繼續有增長， 商經局指如果外部需求穩定，香港出囗表現應可延續。（資料圖片）

政府統計處公布7月進出口數據，進出口貨值連續5個月錄得升幅。﹙資料圖片﹚

政府統計處周二公布，本港7月份整體出口貨值為3,904億元，按年升13.1%；進口貨值為4,123億元，按年升9.9%。兩者連續5個月錄得升幅，其中出口繼續錄得雙位數升幅。

數字顯示，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7%，尤其馬來西亞升39.2%、內地升23%、越南升21.7%、泰國升20.2%。不過，輸往印度跌27.9%、新加坡跌16.8%。

至於其他地區，大部份主要目的地的整體出口貨值亦錄升幅，尤其是荷蘭升78.9%和美國升19.7%。

商經局指出，由於地緣政治緊張局勢及貿易磨擦仍會帶來風險，當局將繼續積極擴展經貿網絡，支援企業開拓東盟及「一帶一路」沿線國家的新興市場，以及國家雙循環帶來的龐大機遇，增強發展動能，並按照三中全會的《決定》，鞏固提升香港作為國際貿易中心的地位。