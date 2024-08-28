47人案．求情｜辯方指謀劃公開可防患　官指判刑毋須考慮是否成功

民主派47人初選案，45名有罪的被告繼續求情，第五批求情的最後3人，今（28日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）求情。其中代表吳敏兒的資深大律師李志喜指，案中的謀劃是公開進行，政府可以防患於未然，出手制止，因此謀劃極不可能成功，並認為計劃是否成功，是判斷案件嚴重性的因素。惟法官以計劃打劫為例，指判刑時不需考慮打劫會否成功，又指維護國家安全十分重要。



另外，3名今天求情的被：吳敏兒、譚凱邦和柯耀林均認為他們屬《國安法》第22條刑罰三級中的最低級別「其他參加者」。



吳敏兒稱案發時不覺得違法，被捕感驚訝。(資料圖片)

吳敏兒由資深大律師李志喜(右)代為求情。(資料圖片)

本案不涉使用暴力且公開進行

代表吳敏兒的資深大律師李志喜求情時指，本案不涉使用暴力或威脅使用暴力，並非最嚴重的類別。涉案謀劃公開進行，政府可以防患於未然，選舉主任會因此取消參選人的資格，令謀劃極不可能成功，而謀劃是否能成功，是法官考慮案件嚴重性的因素。

官以劫案舉例指毋須考慮成功與否

法官陳慶偉指，根據區諾軒的證供，謀劃中設有替補機制，又舉例指，有人計劃打劫，日後判刑時不需考慮其行劫計劃會否成功，而是衡量計劃行劫方法等。

官強調維護國家安全十分重要

法官李運騰亦舉例，有人打算透過下毒謀殺他人，因欠化學知識，所用的毒藥不足以殺人，問此情況下其嚴重性是否低於企圖謀殺。李志喜回應稱，法官提出的兩個例子，都涉及需判處阻礙刑罰。李官則回應，維護國家安全亦十分重要。

吳稱案發時不認為犯法被捕感驚訝

李志喜續指，吳敏兒曾任空中服務員，其後參加工會活動，於2016年任職工盟主席。吳參加初選是希望進入議會後，替勞工階層爭取權益。她案發時不認為涉案謀劃是違法，因此被捕時感到驚訝。吳在求情信形容干犯本案「一生中最差的錯誤」，並就此道歉。現時職工盟已解散，吳重犯機會低。

李志喜認為刑罰三級制對法官員的判刑沒有約束力，但亦認為吳屬刑罰三級中的第三類別「其他參加者」，或屬第二類別的「積極參加者」。

譚凱邦一向關心環保議題。(黃景洪攝)

天文台前台長林超英亦有為譚凱邦寫求情信。(資料圖片)

林超英有為譚撰求情信

代表譚凱邦的大律師馬維騉則指，譚重視環保議題，因此希望透過進入立法會推動該議題，又呈上譚妻、前天文台台長林超英，及一名退休中大教授等人的求情信，講述譚在環保議題所付出的努力。

譚凱邦非組織者亦沒有積極參與

馬續指，譚在案中非組織者，也沒有積極參與，最終得票率低，替補機制對他不適用，認為譚屬刑罰三級制的第三類別「其他參加者」，若法官認為他屬第二類別，亦希望法官採納較低的量刑起點。馬亦稱，譚凱邦打算日後不再涉獵政治和環保議題。

馬又透露譚的舌底有腫囊，現時亦出現皮膚受感染，手腳潰爛，望法官能酌情減刑。

被告柯耀林稱他雖然簽了《墨落無悔》聲明，但立場並不激進。(資料圖片/鄭子峰攝)

柯初選得票少於1%影響力有限

代表柯耀林的大律師葉海琅指，柯在案中參與有限，他在初選的得票率少於1個百分比，可見他的影響力有限，認為柯屬刑罰三級中的第三類別「其他參加者」，若法官認為柯屬第二類別，亦希望法官採納較低的量刑起點。

曾簽墨落無悔但不激進

葉指，柯有簽署《墨落無悔》，但他參加初選集中民生議題，非政治議題。柯只出席一次協籌會議，發言不多。柯屬溫和的政治人物，立場並不激進。他過去20多年服務社會，曾任多屆區議員。

新界西8被告及梁國雄及柯耀林是第五批求情的被告

黃子悅於開審前已認罪。（資料圖片）

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第五批求情的被告，為參加新西初選的朱凱迪(46歲)、張可森(30歲)、黃子悅(26歲)、尹兆堅(54歲)、郭家麒(62歲)、吳敏兒(53歲)、譚凱邦(43歲)和伍健偉(28歲)，8人都認罪。至於另外兩名被告則為參加新東初選的梁國雄(67歲)和柯耀林 (53歲)，兩人都是經審訊後被裁定罪成。朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、伍健偉和梁國雄昨已求情。

初選案原涉47名被告，同被控1項串謀顛覆國家政權罪。其中31人認罪，包括戴耀廷、區諾軒和黃之鋒等。另16名被告否認控罪，其中14人被裁定罪成，劉偉聰和李予信則罪名不成立。而律政司已表示，會就劉的無罪裁決提上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022

新界東9被告將於9月2日求情

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已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

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3. 九龍東6名被告

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4. 九西超區及衞生服界9名被告