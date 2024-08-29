漁護署職員工作中暈倒亡　專家︰隱疾增中暑風險　蟲咬過敏可致死

漁護署高級農林助理員林建偉昨日（28日）在大帽山郊野公園採集植物標本，其間右手現損傷，其後失去知覺，送院後不治。香港急症科醫學院前院長蕭粵中今早（29日）在電台節目表示，若患有糖尿等疾病，或進食傷風感冒藥，均會增加中暑的可能性；若被昆蟲叮咬後出現過敏反應，或會誘發心臟病發，亦會危及生命。香港昆蟲學會副會長饒戈則指，雖然香港有毒昆蟲的數量豐富，但致命的個案較少，主要以蜂類最常見，蟻類則暫未有相關個案。



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患糖尿影響熱適應 進食傷風感冒藥有礙排汗

飛行服務隊到場急救時，事主出現中暑迹象。蕭粵中表示，若現場太陽猛烈、無風及濕度高，則可能構成中暑。同時，若事主患有糖尿等疾病，導致身體的熱適應較慢；或是當時染上傷風感冒，進食的藥物含抗組織胺成份，影響到身體的排汗能力，同樣會增加中暑風險。

一旦惡化至熱中暑難以逆轉 排汗系統受損

蕭粵中續指，病人在中暑初期的熱抽筋及熱衰竭，會感到頭暈、嘔吐及氣喘，或短時間內不省人事；若電解質補充不足，則可能出現腳抽筋。若病人惡化至熱中暑的階段，便難以逆轉，屆時身體的恆常系統受損，將無法排汗，因此中暑初期應及早到陰涼處休息，並補充水份及電解質。

香港急症科醫學院前院長蕭粵中。（資料圖片）

昆蟲釘咬導致過敏反應 或會危及生命

至於昆蟲中毒方面，蕭粵中表示，雖然香港郊野確實有毒蛇及昆蟲，但該批有毒生物的毒性不強，被咬到後通常會「紅腫痛」，但即時致命的情況罕見。不過，若事主對外來物質有過敏反感，等同於食物敏感，或會導致呼吸困難及休克等，從而危及生命。

蕭粵中補充，若事主患有冠心病等隱疾，當受到外來刺激，感到痛楚或緊張，身體亦可能出現反應，例如腎上腺素分泌增加，誘發心臟病發作。因此當發現呼吸困難、臉色蒼白、神智不清，便需要盡快求醫。

香港昆蟲學會副會長饒戈。（資料圖片）

香港有毒昆蟲致命個案較少 以蜂類最常見

饒戈同樣指，雖然香港有毒昆蟲的數量豐富，但致命的個案較少，主要以蜂類最常見，而蟻類則暫未有相關個案。他舉例指，在香港棲息的虎頭蜂為社會性昆蟲，抵禦性強，擁有較強的毒素，若身體出現過敏反應，或會有嚴重後果。

饒戈續指，紅火蟻同樣是群居昆蟲，一旦觸碰到蟻巢會立即抵禦，雖然暫未有相關致命個案，但被紅火蟻叮咬會有極度痛楚，以及出現紅腫反應。因此他建議行山時避免穿着拖鞋，並要留意地上凸起的蟻丘，以及避開植物生長茂盛的路段。