極度瀕危歐亞水獺上水留排泄物　專家籲活化元朗大坑渠錦田河保育

嘉道理農場暨植物園的團隊，近日在上水梧桐河一帶，發現一坨疑似水獺排泄物，經DNA分析證實，樣本屬於香港極度瀕危的歐亞水獺。嘉道理農場暨植物園中國保育部保育經理楊劍煥今早（29日）在港台節目，引述港大數年前的研究指，數年前米埔至落馬洲只有7隻歐亞水獺。但他指，歐亞水獺的適應性強，對環境要求不嚴苛，若政府活化河道及改善水質，相信牠們的活動範圍，可擴至錦田河及元朗大坑渠。



嘉道理農場暨植物園團隊成員在梧桐河一帶考察。（嘉道理農場暨植物園 Facebook）

嘉道理農場暨植物園團隊在上水梧桐河一帶發現一坨歐亞水獺排泄物。（嘉道理農場暨植物園 Facebook）

港大數年前研究只發現7隻歐亞水獺

嘉道理農場昨日公布發現香港極度瀕危的歐亞水獺。楊劍煥表示，歐亞水獺棲息在大灣區，包括珠海及深圳等地，但牠們數量稀少，行為習性隱秘，通常在晚間獨行，因此難以在野外觀察，需要透過紅外線相機或觀察排泄物作調查。例如港大數年前的研究，只在米埔至落馬洲發現7隻歐亞水獺。

非典型水獺排泄物就像一坨黑色啫喱

楊劍煥續指，歐亞水獺的排泄物較為特別，帶有濃烈的魚腥味及少量青草單，並附有大量魚鱗及魚骨；其非典型排泄物則屬於分泌物，雖然魚腥味同樣濃烈，但沒有魚鱗及魚骨，就像一坨黑色的啫喱，用作霸佔地盤。

楊劍煥透露，團隊過去亦在大灣區進行調查，直至今年初在上水梧桐河，發現一坨非典型排泄物，經過DNA分析後，終於在近日證實屬於歐亞水獺。「會唔會再多啲，要做多啲研究。」

圖為過往在珠海發現的水獺。（嘉道理農場暨植物園 Facebook）

籲連通米埔至梧桐河的河道棲息地

惟政府正規劃新田科技城，被問到會否影響歐亞水獺的棲息。楊劍煥表示，歐亞水獺的適應性強，對環境要求並不嚴苛，因此只要政府活化河道及改善水質，讓歐亞水獺擁足夠的漁獲，同時綠化河道兩岸供牠們躲藏，相信活動範圍可擴至錦田河及元朗大坑渠。「只要做好啲，水獺有朝一日會返去呢啲地方。」

楊劍煥並指，香港歐亞水獺棲息在魚塘及濕地，不會進入郊野公園，同時牠們擁有霸地盤的習性，每晚移動距離可達10公里，因此棲息地愈小，存活數量愈少。他建議政府開發新界西北的同時，有必要連通米埔至梧桐河的河道棲息地。