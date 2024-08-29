極度瀕危歐亞水獺上水留排泄物 專家籲活化元朗大坑渠錦田河保育
撰文：歐陽德浩
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嘉道理農場暨植物園的團隊，近日在上水梧桐河一帶，發現一坨疑似水獺排泄物，經DNA分析證實，樣本屬於香港極度瀕危的歐亞水獺。嘉道理農場暨植物園中國保育部保育經理楊劍煥今早（29日）在港台節目，引述港大數年前的研究指，數年前米埔至落馬洲只有7隻歐亞水獺。但他指，歐亞水獺的適應性強，對環境要求不嚴苛，若政府活化河道及改善水質，相信牠們的活動範圍，可擴至錦田河及元朗大坑渠。
港大數年前研究只發現7隻歐亞水獺
嘉道理農場昨日公布發現香港極度瀕危的歐亞水獺。楊劍煥表示，歐亞水獺棲息在大灣區，包括珠海及深圳等地，但牠們數量稀少，行為習性隱秘，通常在晚間獨行，因此難以在野外觀察，需要透過紅外線相機或觀察排泄物作調查。例如港大數年前的研究，只在米埔至落馬洲發現7隻歐亞水獺。
非典型水獺排泄物就像一坨黑色啫喱
楊劍煥續指，歐亞水獺的排泄物較為特別，帶有濃烈的魚腥味及少量青草單，並附有大量魚鱗及魚骨；其非典型排泄物則屬於分泌物，雖然魚腥味同樣濃烈，但沒有魚鱗及魚骨，就像一坨黑色的啫喱，用作霸佔地盤。
楊劍煥透露，團隊過去亦在大灣區進行調查，直至今年初在上水梧桐河，發現一坨非典型排泄物，經過DNA分析後，終於在近日證實屬於歐亞水獺。「會唔會再多啲，要做多啲研究。」
籲連通米埔至梧桐河的河道棲息地
惟政府正規劃新田科技城，被問到會否影響歐亞水獺的棲息。楊劍煥表示，歐亞水獺的適應性強，對環境要求並不嚴苛，因此只要政府活化河道及改善水質，讓歐亞水獺擁足夠的漁獲，同時綠化河道兩岸供牠們躲藏，相信活動範圍可擴至錦田河及元朗大坑渠。「只要做好啲，水獺有朝一日會返去呢啲地方。」
楊劍煥並指，香港歐亞水獺棲息在魚塘及濕地，不會進入郊野公園，同時牠們擁有霸地盤的習性，每晚移動距離可達10公里，因此棲息地愈小，存活數量愈少。他建議政府開發新界西北的同時，有必要連通米埔至梧桐河的河道棲息地。
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