粉嶺高球場｜嘉道理農場代表指場內部份水松清代已有　屬極危物種

城規會今日（26日）繼續就粉嶺高球場部份用地發展公營房屋方案，舉行公聽會。嘉道理農場暨植物園代表指，粉嶺高球場內的極危樹木水松，為本港原生物種，甚至早於清代已存在，即有過百年歷史，擔心水康文署沒有足夠知識管理相關樹木；又認為高球場已是一片低地沼澤森林，內在同樣瀕危的鐮刀束腰蟹生存，建議政府以「先棕後綠」發展公屋。



粉嶺高球場部份用地發展公營房屋方案，城規會6月26日繼續舉行公聽會。（歐陽德浩攝）

嘉道理農場代表：過去建兩屋邨砍伐4000樹

嘉道理農場暨植物園代表Tony Nip，在會中強調重視樹的價值，「無論係邊度嘅樹，我哋都覺得係樹。」他指，政府在過去興建馬鞍山邨及青衣邨時，已分別砍伐2,780及1,260棵樹木，質疑政府為了發展公營房屋，未來仍需要砍伐多少樹木。

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估計部份水松早於英政府「租借」新界已有

粉嶺高球場內長有37棵頻臨絕種的水松，外界稱水松並非本港原生物種。他反駁指，水松原來分佈於珠三角範圍，只因近數千年來人類的活動，需要砍伐樹木開墾稻田，加上水松重量較輕適合造船，因此現時剩下少量數目。

他並引述文獻指，本港最早有關水松的記載為1912年，而後來70年代根據漁農署的訪問，大埔與粉嶺間有村落早於明代已在流浮山取得水松的樹苗，而流浮山正位於珠三角的邊陲地帶，因此可推斷水松確實為本港的原生物種。

他又引述港大教授研究指，根據粉嶺高球場水松最大的空徑，即75厘米計算，估計部份水松早於清代已存在，甚至早於英政府租借新界的年代。

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質疑康文署無足夠知識管理水松：呢個唔係公園花園

政府將於9月1日接管粉嶺高球場，Tony Nip表示上述村落所種植的兩棵水松，過去由漁農署所管理，但粉嶺高爾夫球場的水松卻由康文署管理，質疑相關部門是否有足夠知識。「9月入場係咪會管理到先？呢個唔係公園，亦唔係花園。」

他強調粉嶺高爾夫球場並非只種有幾棵樹木，已是一片低地沼澤森林，內有特別的野生動物，例如他便曾發現過同樣瀕危的鐮刀束腰蟹，易受都市的殺蟲劑威脅。因此他反對粉嶺高球場發展公營房屋方案，認為政府應「先棕後綠」。

身在澳洲的歌手葉麗儀，亦反對粉嶺高球場興建公營房屋。（歐陽德浩攝）

此外，身在澳洲的歌手葉麗儀，亦反對粉嶺高球場興建公營房屋。

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