首月25隻野生雀鳥誤墜老鼠膠受傷　嘉道理農場倡禁用：殘忍的陷阱

嘉道理農場暨植物園（Kadoorie Farm and Botanic Garden）公布，今年首四期，嘉道理農場野生動物拯救中心已接收25隻受害野生動物，當中近日因誤墜老鼠膠而送到拯救中心的野生動物數目急劇上升，因此呼籲社會各界能停止使用老鼠膠。



嘉道理農場形容老鼠膠是殘忍的防治鼠患方法，不單老鼠，就連其他野生動物，也會因誤墜老鼠膠而受重傷，甚至在承受不必要的痛楚後死亡，而愛爾蘭和新西蘭等國家已立法禁止使用老鼠膠，嘉道理農場多年來亦一直爭取政府立法禁用。



一隻池鷺及一隻褐柳鶯被發現困在老鼠膠上。（嘉道理農場Facebook）

拯救中心今年首四星期收25隻受害野生動物 誤墜老鼠膠個案飆

嘉道理農場指1月首四星期，拯救中心已接收25隻受害野生動物，而近日因誤墜老鼠膠而送到拯救中心的野生動物數目急劇上升，因此園方希望社會各界停止使用老鼠膠，亦希望更多人關注此問題。

嘉道理農場促倣效愛爾蘭和新西蘭立法禁用

嘉道理農場指老鼠膠是殘忍的防治鼠患方法，不單老鼠，就連其他野生動物，也會因誤墜老鼠膠而受重傷，甚至在承受不必要的痛楚後死亡，愛爾蘭和新西蘭等國家已立法禁止使用老鼠膠，嘉道理農場多年來亦一直爭取政府立法禁用。

嘉道理農場又呼籲考慮使用更人道防治鼠患方法，例如將食物密封保存，杜絕老鼠的食物來源，同時間保持環境整潔、衛生，從而減少齧齒動物的藏身地點。

受傷野生雀鳥一覽：

8隻鵲鴝Oriental Magpie-Robin (Copsychus saularis)



5隻珠頸斑鳩Spotted Dove (Spilopelia chinensis)



1隻白頭鵯Chinese Bulbul (Pycnonotus sinensis)



2隻北紅尾鴝Daurian Redstart (Phoenicurus auroreus)



5隻樹麻雀Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus)



1隻珠頸斑鳩Spotted Dove (Spilopelia chinensis)



1隻池鷺Chinese Pond Heron (Ardeola bacchus)



1隻褐柳鶯Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus)



1隻紫嘯鶇Blue Whistling Thrush (Myophonus caeruleus)

