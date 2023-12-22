禽流感｜於嘉道理農場接受治療赤頸鴨測試呈陽性　急驗園內其他雀

漁農自然護理署今日（22日）表示，一隻日前在香港濕地公園撿獲、其後在嘉道理農場暨植物園接受治療的赤頸鴨，疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，已被人道處理。該署人員已巡視嘉道理農場的其他雀鳥，並為較高感染風險的雀鳥採集糞便樣本進行檢驗，目前沒有發現異常情況。



赤頸鴨是香港常見的冬候鳥。（香港濕地公園圖片）

較高感染風險雀鳥隔離21日

漁護署發言人表示，該赤頸鴨屍體已由該署人員撿走作進一步化驗，署方正繼續作進一步確定測試；嘉道理農場已加強清潔及消毒。為安全起見，所有較高感染風險的雀鳥會接受21日的隔離及進一步測試，漁護署會密切監察其情況。

署方指該雀鳥位處的地點三公里範圍內有一個雞場，已通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀；署方又會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施，亦會提醒雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。發言人表示，該署會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感，會繼續密切監察野生禽鳥。

於嘉道理農場接受治療赤頸鴨測試呈陽性。(資料圖片)

發言人提醒市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手；市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。食物環境衞生署會持續監察活家禽零售店舖，並提醒店鋪經營人士注意衞生。

赤頸鴨是香港常見的冬候鳥，常見於濕地公園的泥灘，身形粗短，喜歡集體在水中游泳。剛抵達度冬地的赤頸鴨擁有一身樸素顏色的冬羽，當春季接近，雄鳥會換上繁殖羽，頭和頸會變成赤褐色，額頭會轉為明顯的奶黃色，獨特易認。