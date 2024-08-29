港大風波｜調研小組建議王于漸續任首席副校　校委會下周初商討

港大校委會早前委任多個副校長職位，引起軒然大波，政府6月成立調研小組介入港大校政風波，事隔兩個多月，調解工作有新的進展。據了解，港大校委會將於下周二舉行特別委會議聽取小組報告，化學系講座教授任詠華原先獲委任為首席副校長，由於任命未有諮詢教務委員會，所以未能生效，王于漸將繼續留任首副一職，至明年6月約滿為止。至於另一副校長宮鵬則會續任副校長（學術發展）。



港大校長張翔8月28日出席新生入學禮。(資料圖片)

任詠華首席副校任命未能生效 副校長宮鵬續掌學術發展

調研小組成立至今兩個多月，針對5月28日的9個副校長任命問題，提出最終建議。據了解，化學系講座教授任詠華的首席副校長任命，由於未有依照大學規程，於委任前諮詢教務委員會，所以任命未能生效。

至於被調任為副校長（大學拓展）的王于漸，可繼續留任為首席副校長，直至明年6月約滿為止。另一副校長宮鵬，曾被校委會調任為副校長（環球事務），據悉基於合約問題，會繼續出任副校長（學術發展）。

另外，新增的「健康事務」和「商業事務」兩個副校長職位，前者由醫學院院長劉澤星繼續出任，後者本身委任經管學院院長蔡洪濱，不過，據悉蔡洪濱不會出任該職。

5月28日，港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

港大校政風波追溯自去年9月，校長張翔遭匿名吹哨者投訴，指控多宗管治失當，包括不當處理獎學金捐款、豁免招標聘美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、無招標購寶馬座駕等。港大校委會其後成立調查小組，指可掌握的證據顯示，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。

不過，風波未有完全平息，校委會6月底在張翔反對下通過多個副校任命，事後張翔發聲明批校委會繞過程序直接任命，亦無就副校人選諮詢他的意見。王沛詩則發聲明批張翔就任命知情，亦直指對方任內未有完整管治團隊，「管理問題頻出」。身兼校監的特首李家超介入，6月中成立調研小組，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，負責協調港大內部溝通。