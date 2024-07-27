港大風波｜消息指已提出解決方案　教育局：調研小組適時公布成果

港府上月任命調研小組介入香港大學副校長任命風波，最新消息指調研小組已提出解決方案。教育局今午（27日）稱，調研小組自成立以來，深入調研，通過審閲有關文件，與校委會主席和成員、校長和高層管理人員等相關人士會談50多次會談，小組會快完成職權範圍的工作，促進校委會和管理層溝通和合作，適時公布其工作成果。



香港大學6月14日於陸佑堂舉行長期服務獎頒授典禮，由港大校務委員會主席王沛詩女士及校長張翔教授主禮。（香港大學提供）

為平息港大風波，港大校監、行政長官李家超早前接納教育局建議，批准成立調研小組介入協調，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，主要有三大工作：（一）釐清事實及了解各方問題；（二）協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；及（三）按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議。

消息人士最新透露，調研小組首先解決因5月28日任命副校長所產生的爭議，已檢視各個任命人選、職位、相關合約和程序問題，在此基礎上提出客觀合理的評核和建議，並協調張翔與王沛詩二人同意部份職位的任命人選，以及部份職位基於合約原因或程序原因而不作新任命，形容這是一個階段性進展，但這並最後結果。

5月28日，港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

消息亦指出，調研小組的可行方案是讓張翔和王沛詩雙方希望任命或希望保留人選的要求得到滿足，期望二人以及作為管治班子的多位副校長，能夠以港大利益為首攜手合作，融洽相處，盡快妥善處理好此事。

▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



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教育局：調研小組會繼續促進校委會和管理層溝通合作 改善院校管治

教育局今指，調研小組自成立以來，深入調研，通過審閲有關文件，與相關人士會談、包括：校委會主席和成員、校長和高層管理人員等50多次。小組會繼續其工作，盡快完成職權範圍的工作，促進校委會和管理層的溝通和合作，改善院校運作與管治，會適時公布其工作成果。

2024年6月14日，港大爆出副校長任命風波後，校長張翔與校委會主席王沛詩首次同場出席活動，張翔無回應記者提問。（資料圖片 / 林幸泉攝）

在校委會5月28日通過九位副校長任命方案後，港大校長辦公室頁面的副校長未有更新，其後更消失。（香港大學校長辦公室截圖）