港大風波｜王沛詩稱同意調研小組所提方案　冀盡快適當填補各要職

港府6月11日成立調研小組就近期香港大學內部運作爭議事宜調查研究，消息指，小組上周五（26日）已提出解決方案，包括涉及多名暫委副校長任命的建議。就相關方案，港大校委會主席王沛詩表示，她個人同意小組提出的方案，希望能盡快適當地填補港大各個要職，令大學發展向前。王沛詩又稱，在過去一段時間，大家為了港大良好管治，努力尋找「各方接受、又能夠加強管治的方法」，她十分尊重港府的努力，也全力配合調研小組的工作。



港大校委會主席王沛詩表示，她個人同意小組提出的方案，希望能盡快適當地填補港大各個要職，令大學發展向前。（資料圖片/夏家朗攝）

據悉，調研小組一個多月的調解工作有突破，小組檢視九位副校任命而產生的問題，提出處理建議，包括建議不執行個別暫任副校長任命。據悉問題主要涉及首席副校長任命，根據香港大學條例，首席副校長由校務委員會於諮詢教務委員會後聘任，而教務委員會主席正是校長張翔，但張表明校委會5月28日審議九位副校長任命前，他都不知道人選，說明教務委員會事前無獲諮詢，任命過跟違反香港大學條例。

▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



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上周五相關方案消息傳出後，王沛詩最新透過港大傳訊處回覆傳媒稱，「個人同意小組提出之方案」，希望可盡快適當地填補校內各個重要職位，令大學可發展向前。有報道引述王指社會各界努力尋找各方接受而能夠加強管治的方法，她十分尊重特區政府努力，將全力配合小組工作。

▼6月18日 王沛詩出席監警會會議後見傳媒▼

