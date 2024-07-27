港大風波｜消息：任命首席副校長未跟程序　調研小組提出不執行

港大校政風波，隨着政府設立調研小組介入，一個多月的調解工作有突破。據了解，調研小組檢視九位副校任命而產生的問題，提出處理建議，當中包括建議不執行個別暫任副校長任命。據悉問題主要涉及首席副校長任命，根據香港大學條例，首席副校長由校務委員會於諮詢教務委員會後聘任，而教務委員會主席正是校長張翔，但張表明校委會5月28日審議九位副校長任命前，他都不知道人選，說明教務委員會事前無獲諮詢，任命過跟違反香港大學條例。



根據校委會當日決議，原暫任首席副校長王于漸調任副校長（大學拓展），而化學系講座教授任詠華則獲通過暫任「首副」一職；二人本周出席公開活動都不評論港大風波。消息指小組已以書面形式將相關協調方案分別提供給校長張翔和校委會主席王沛詩，希望雙方以港大利益為首要，放下分歧，妥善解決問題。



香港大學6月14日於陸佑堂舉行長期服務獎頒授典禮，由港大校務委員會主席王沛詩女士及校長張翔教授主禮。（香港大學提供）

張翔多次表示不知道校委會5月28日審議副校長人選

去年有人投訴張翔校長個人行為操守，今年4月校委會以證據不足為由還其清白，但校委會在5月28日通過九位副校長暫任（interim）安排，以解決多個副校長之位長期空缺問題。惟作為校長的張翔事後表示，事前毫不知情，他認為校委會的做法違反既定程序，引爆港大風波。

為平息爭議，作為港大校監（八間資助大學必然校監）的行政長官李家超，曾多次單獨見張翔及王沛詩，惟「爆料」仍然繼續。李接納教育局建議，批准成立調研小組介入協調，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，主要有三大工作：（一）釐清事實及了解各方問題；（二）協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；及（三）按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議。

5月28日，港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

調研小組方案滿足張翔和王沛詩對副校人選要求

消息人士透露，調研小組首先解決因5月28日任命副校長所產生的爭議，已檢視各個任命人選、職位、相關合約和程序問題，在此基礎上提出客觀合理的評核和建議，並協調張翔與王沛詩二人同意部份職位的任命人選，以及部份職位基於合約原因或程序原因而不作新任命，形容這是一個階段性進展，但這並最後結果。

消息指出，調研小組的可行方案是讓張翔和王沛詩雙方希望任命或希望保留人選的要求得到滿足，期望二人以及作為管治班子的多位副校長，能夠以港大利益為首攜手合作，融洽相處，盡快妥善處理好此事。

▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



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2024年6月14日，港大爆出副校長任命風波後，校長張翔與校委會主席王沛詩首次同場出席活動，張翔無回應記者提問。（資料圖片 / 林幸泉攝）

首席副校長為港大第二把交椅 需要時署任校長職務

港大首席副校長為學校行政人員第二把交椅，香港大學條例列明，當校長職位懸空，或校長不在香港、或因任何其他理由而不能或無能力執行其職能時，除非校務委員會另有指示，否則該等職能須由首席副校長執行。如首席副校長亦不能執行該等職能，則由當時身在香港而連續擔任副校長職位時間最長的副校長執行。

港大條例：校委會任命「首副」需諮詢教務委員會

港大條例列明首席副校長的聘任條款及條件、權力及職責，由校務委員會訂明，不過校務委員會需諮詢教務委員會後才可聘任。至於其他副校長任命，則無列明要事先諮詢教務委員會，只副校長由校務委員會按校務委員會訂明的條款和條件委出。

教務委員會成員均為校內人士，由校長擔任主席，其他包括首席副校長、副校長、各學院院長、12名講座教授、6名不屬講座教授的教師及3名全日制學生等。由於張翔表明不知道校委會篤定任詠華出席新「首副」，可見未有跟足程序。

在校委會5月28日通過九位副校長任命方案後，港大校長辦公室頁面的副校長未有更新，其後更消失。（香港大學校長辦公室截圖）