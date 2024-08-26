國家隊運動員訪港｜接待酒店加強保安　設專用餐廳　人鏈護送出入

巴黎奧運國家隊運動員本月29日訪港，展開三日行程，據悉運動員會入住尖沙咀海景嘉福洲際酒店。酒店方表示，已預留兩層高保安級別的樓層予國家運動員，樓層會派專門人員看守，其餘人士一律禁止進出，酒店亦會劃出一層獨立餐廳，供運動員用膳。運動員入住期間，酒店會向客人安檢，及安排人鏈護送健兒進出酒店。



海景嘉福洲際酒店。（資料圖片）

尖沙咀海景嘉福洲際酒店接受《文匯報》訪問時透露，預留了加強保安的兩層樓層、合共90多個房間供內地奧運健兒入住，酒店將採取特別的安全和服務措施，確保安全、舒適、私隱。

全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）

+ 9

劃出專用餐廳 房間配置大床

酒店表示，將對其他進出的客人和物件進行安全檢查，代表團專用的樓層將派專人值守，其他客人和非工作人員均不能進入；酒店會單獨劃出1樓的餐廳供代表團專用，餐廳配置中西名菜，及香港特色菜式。酒店已對房間進行了全面的檢修和調整，特別配置大床，讓身材高大的運動員也能安睡。

將避免追星族打擾運動員

酒店指出，過往酒店外經常有不少市民圍觀，甚至有追星族入住酒店，但「太熱情」有可能影響到健兒的休息和私隱，酒店會根據以往接待經驗，在健兒集體進出酒店時，安排工作人員在大堂兩側手拉手形成人鏈劃成一條通道，避免健兒們受到不必要的打擾。