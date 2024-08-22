國家隊運動員訪港活動門票今早10時發售　即睇搶票攻略及購票連結

巴黎奧運國家運動員代表團將於8月29日至31日訪港，將出席三場公開活動——8月30日晚上舉行「奧運健兒大匯演」，以及8月31日兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。5,300張門票今日（22日）上午10時於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售，每張20元。



每人每次限購兩張，並需於10分鐘內完成購票手續。購票不只限本地居民，遊客也可搶購，想增加成功購票機會，市民可先準備好個人資料，包括與身份證或身份證明文件一樣的英文姓名、電話號碼及電郵；至於付款資料，城市售票網接受多種付款方式，包括信用卡、支付寶、轉數快等，市民也宜預先準備相關資料。



三場公開活動詳情及直接購票連結：

1. 城市售票網網上購票

直接點擊購「奧運健兒大匯演」門票

日期：8月30日

時間：晚上8時至9時30分

地點：伊利沙伯體育館

直接點擊購「奧運健兒展風采」示範表演—羽毛球、體操及乒乓球示範表演問門票

日期：8月31日

時間：早上9時30分至11時30分

地點：伊利沙伯體育館

直接點擊購「奧運健兒展風采」示範表演—跳水及游泳示範表演門票

日期：8月31日

時間：早上9時30分至11時30分

地點：維多利亞公園游泳池

2. 城市售票網流動應用程式購票

（點擊前往下載程式二維碼網頁或直接掃瞄以下二維碼）

城市售票網流動應用程式也可購票

城市售票網流動應用程式下載二維碼

3. 信用卡電話購票（電話︰3166 1288）

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重要建議：填寫與身份證或護照一樣英文姓名

有意購票的人士要留意，由於今次門票以實名登記方式出售，持票人在入場時，須出示與門票所示英文姓名相同、且附有相片的身份證明文件如身份證，以便核對身份，否則將被拒入場。因此，在購票時務必填對英文姓名，最好是與身份證或護照一樣。

據現時的網上購票過程，整個過程約有以下步驟：

1/打開相關活動頁面、點擊購物車的圖案以購買門票

2/選擇以會員登入（需事先申請帳戶） 或 非會員登入

3/選購門票並按「加入購物籃」

4/在購物籃界面按「前往付款區」

5/填寫個人資料、付款資料

6/預覽交易

7/確認並完成交易



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3場演出共有約5,300張門票，門票發售安排：

日期及時間：8月22日（星期四）上午10時起開售



購票方法：於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票（電話︰3166 1288）方式購買。系統將會為購票人士分配座位，不設自行選擇座位。



門票形式：全部實名登記，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用



票價：每張$20（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購2張



領票安排：活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在8月30日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票



入場安排：持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份，否則將被拒入場



▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼



在領取門票方面，市民可選擇到自助售票機或售票處領取，或選擇本地速遞、海外速遞、或本地掛號等三種郵寄方式。

王柳懿和王芊懿在比賽中以「獵豹」為主題，透過快慢版節奏交替變化，配合輕盈靈活的動作，生動地展現出獵豹的動態特點和姿態。（央視網圖片）

▼2021年12月4日 東京奧運國家隊維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演▼



東奧國家隊金牌運動員訪港，今日於維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演，金牌跳水運動員王宗源示範，本港運動員亦有參與。(黃寶瑩攝)