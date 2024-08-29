最新月入中位數出爐　撇除外傭今年第二季按季跌300元至2.11萬元

政府統計處今日（29日）公布新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》，今年第二季失業率經季節性調整後維持3.0%；勞動人口及就業人數分別按季增加1.79萬及1.49萬，而失業人數亦按季增加3千人，有11.47萬人。在撇除外籍家傭後，每月就業收入中位數按季跌300元，由上季2.14萬跌至2.11萬，而家庭住戶每月入息中位數亦按季跌700元。



政府統計處公布，今年第二季失業人口有11.47萬人，按季增加3千人。（資料圖片）

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11.47萬失業人口 就業不足率微升0.1%

報告指，不計家傭在內，今年第二季就業人數有335.97萬。失業人口有11.47萬人，按季增加3千人；而失業率經季節性調整後維持3.0%，與上季相若。就業不足人數亦有上升，第二季有4.45萬人，比上季多4,500人；就業不足率由上季1.1%增加至1.2%。

每月就業收入中位數按季跌300元

至於收入中位數，不計家傭，2024第二季的每月就業收入中位數是2.11萬元，按季跌300元；家庭住戶每月入息中位數亦較上季3萬元少700元。當中75.8%從事經濟活動的家庭住戶，即除外傭至少有一名成員從事經濟活動，其每月入息中位數是3.92萬，按季跌500元。