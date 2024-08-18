施政報告諮詢會｜師奶未獲邀有話兒：盼勿嘥錢放煙花　港漂憂失業

《施政報告》首場地區諮詢會今日（18日）在大埔官立小學舉行，行政長官李家超率領司局長出席，諮詢會只限獲邀人士出席，在會場外有未能進場的市民向《香港01》發表《施政報告》意見。



有家庭主婦認為，經濟不景加上物價高，施政報告重點應是「幫助返基層」，雖支持盛事經濟吸引旅客，但過去的措施「無乜成效」，形容「煙花嘥晒啲錢，唔得實際」，希望善用公帑「幫民生實際啲」。有任職銀行資訊科技的港漂認為，金融、財經是本港強勢行業，但創科研發發展較為薄弱，坦言擔心失業。



8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

8月18日，政務司司長陳國基出席大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

首場地區諮詢會大埔舉行 過百人受邀出席

李家超任內第三份施政報告將於十月發表，今天在大埔官立小學舉行首場地區諮詢會，幾乎所有司局長都出席，參與的過百人部分是區議員、社區主任，當中不少人都有機會發言，來自民建聯、經民聯、新民黨、勞聯、工聯會。

舉辦施政報告諮詢會的學校前行人寥寥。(蘇煒然攝)

有參加者上月收到施政報告諮詢會邀請

會場外，警方加強保安，現場觀察門口附近至少有17名警務人員巡邏，部分受邀人士乘專車進出，行人寥寥。有受邀參加者向《香港01》表示，上月透過電郵收到諮詢會邀請，亦有人透露是獲「工作上的友人」轉介邀請，才出席諮詢會。

8月18日，施政報告諮詢會在大埔舉行，受邀人士才可出席。未能進場表達意見的92歲的張婆婆最關心生果金。（何頴賢攝）

記者早上在會場附近隨機訪問市民，多人表示不知道學校正舉行地區諮詢會，對於未獲邀出席「無乜意見」，不過部分人希望透過《香港01》表達施政報告的建議。

未獲邀請街坊有話兒 長者冀生果金放寬兼加碼

92歲的張婆婆最關心生果金，她5年前由內地到香港定居，形容自己「捱」到現在仍有兩年才符合申領生果金的資格，希望《施政報告》放寬生果金申請門檻，減輕她的生活開支壓力，「畀一半生果金都好」。

8月18日，施政報告諮詢會在大埔舉行，受邀人士才可出席。未能進場表達意見的87歲的黃婆婆希望生果金加碼。（何頴賢攝）

87歲的黃婆婆則關注生果金的金額，坦言每月1,620元津貼不夠用，「一日一百蚊都唔夠食啦，物價咁高，早餐都要10蚊」，對於李家超到訪大埔，她希望「特首多啲來，整旺我哋香港啦」。

8月18日，施政報告諮詢會在大埔舉行，受邀人士才可出席。未能進場的張女士希望善用公帑，「煙花、燈光騷啲錢落返民生、基層就更實際啲」。（蘇煒然攝）

有市民撐盛事經濟惟燒煙花「嘥錢」 冀投入到民生更實際

住旺角的家庭主婦張女士認為，施政報告重點應是「幫助返基層」，因經濟很差、物價高，「無乜人消費，做生意個個都好慘」，最希望公屋減租。她支持盛事經濟吸引旅客，但過去的措施「無乜成效」，形容「做咩煙花呀，嘥晒啲錢，唔得實際」，希望善用公帑，「幫啲基層、民生實際啲囉」，例如加建老人院應對人口老化更好。

大埔區讀中六的黃先生認為就業市場不景，暑假都難以找到兼職工作。(蘇煒然攝)

有港漂冀香港工作文化「不要與內地趨同」

在銀行從事資訊科技的陳先生兩年前由內地來港發展，他說金融、財經是本港強勢行業，但創科研發發展較為薄弱，坦言都擔心失業。他回想當初來香港發展是「看重國際化、子女教育的優勢」，但公司因為人才流失，工作文化開始與內地相似，例如有「996加班文化」，即是早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天，令他較難接受，「希望香港不要與內地趨同。」