失業率維持3%　失業人數增3100人至近11.8萬　零售、製造失業率升

政府統計處今日（16日）公布最新失業率為3.0%，與今年4月至6月相同，就業不足率亦維持1.2%。不過，統計處指，不經季節性調整的失業人數增加約3,100人至117,800人，同期就業不足人數47,500人，亦增加約3 ,000人。



（資料圖片/梁鵬威攝）

零售業、餐飲服務活動業及製造業失業率升

勞工及福利局局長孫玉菡評表示，5月至7月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。零售業和餐飲服務活動業的失業率分別上升0.4個百分點和0.3個百分點至4.3%和5.0%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是製造業。另一方面，不少行業的失業率下跌，尤其是進出口貿易及批發業、住宿服務業、運輸業、保險業和地產業。

展望將來，孫玉菡說由於市民和旅客消費模式轉變所帶來的挑戰，與消費相關行業的就業情況或會面對一些壓力。不過，經濟繼續增長會對勞工需求帶來支持，整體勞工市場短期內料會維持偏緊。

勞工及福利局局長孫玉菡（資料圖片/蘇煒然攝）

就業不足率維持1.2%增加約3000人

統計處今公布，本港5月至7月經季節性調整的失業率維持3%；就業不足率維持1.2%。與4月至6月比較，在5月至7月期間，各行業的失業率(不經季節性調整)及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由4月至6月的370.33萬人，上升至5月至7月的370.86萬人，增加約5,300人。同期的總勞動人口亦由381.8萬人上升至382.64萬人，增加約8,400人。失業人數(不經季節性調整)由4月至6月的11.47萬人上升至5月至7月的11.78萬人，增加約3,100人。同期的就業不足人數亦由4.45萬人上升至4.75萬人，增加約3,000人。

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