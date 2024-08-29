2歲男童染產志賀毒素大腸桿菌　潛伏期無外遊8.17留醫三日出院

衞生防護中心今日（29日）表示，一名2歲男童感染產志賀毒素大腸桿菌，於8月16日起發燒及嘔吐，翌日到仁安醫院求診，並入院治理，已於19日出院。



衞生防護中心指，病人潛伏期內沒有外遊、或進食高風險食物，正繼續調查個案。中心提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。



衞生防護中心今日（29日）表示，一名2歲男童感染志賀毒素大腸桿菌，於8月16日起發燒及嘔吐，翌日到仁安醫院治理，已於19日出院。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名男童過往健康良好，於8月16日起出現發燒及嘔吐，翌日到仁安醫院求診，同日入院治理。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。病人情況穩定，已於19日出院。

衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊，並沒有進食高風險食物，包括生肉類及未經消毒的奶類製品，中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，大多數大腸桿菌菌株都沒有害處。然而某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

中心提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似：

．處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病；

．處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手；

．進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上；

．避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物；及

．如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

市民可參閱衞生防護中心產志賀毒素大腸桿菌感染專頁了解詳情。