5歲女童發燒大便帶血證染產志賀毒素大腸桿菌　潛伏期內無外遊

一名過往健康良好的5歲女童出現腹瀉，其後大便帶血及粘液、腹痛及發燒須入院治理，其糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌，衞生署衞生防護中心正調查個案，初步顯示病人潛伏期內無外遊，她現時情況穩定。



瑪嘉烈醫院急症室（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，有關個案涉及一名過往健康良好的5歲女童，她於12月3日起出現腹瀉，並於12月15日出現大便帶血及粘液、腹痛及發燒。她同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，並入院治理，現時情況穩定。

中心稱，她的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌，初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊，中心正繼續調查。

防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

中心又提醒市民，處理食物時應精明選擇安全的原材料、生熟分開等，並進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。