32歲女染產志賀毒素大腸桿菌　潛伏期曾訪台　衞生署調查感染源頭

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，早前有一名健康紀錄良好的32歲女性出現發燒、屙嘔等徵狀，其糞便樣本經化驗後，證實為含產志賀毒素的大腸桿菌，病人感染後情況穩定，無需入院；病人在潛伏期曾到訪台灣，未知是否為感染源頭，衞生防護中心表示仍在繼續調查感染源頭及高風險接觸因素。



衞生防護中心續指，人體和溫和動物體内本身就存在著不同細菌，當中包括大腸桿菌，大腸桿菌大多數的菌株對腸道無害處，但某些菌株如產志賀毒素大腸桿菌可產生强烈毒素，引致食物傳播疾病。



衞生防護中心今日公布一名32歲女性感染產志賀毒素大腸桿菌個案，她在潛伏期曾到台灣外遊。（資料圖片）

感染產志賀毒素大腸桿菌的32歲女病人，在3月15日開始出現發燒、腹痛、肚瀉及嘔吐徵狀，同日到北大嶼山醫院急症室求醫，在化驗其糞便樣本後，確定其感染含產志賀毒素的大腸桿菌，幸而病人情況穩定，無需住院。

潛伏期曾到訪台灣 仍在調查感染源頭

衞生防護中心初步調查指，病人在潛伏期曾到訪台灣，其同行友人亦出現類似病徵，與確診病人一同到北大嶼山醫院急症室求診後亦無需入院，該名同行友人被列作懷疑個案，正安排接受化驗。衞生防護中心表示會繼續調查細菌感染源頭，以及高風險接觸因素。

大腸桿菌普遍存在於人類和溫血動物的腸道，惟大多數的大腸桿菌菌株都對人體沒有害處，只有部分菌株，如產志賀毒素大腸桿菌能產生強烈毒素，導致嚴重食物傳播疾病；在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

衞生防護中心呼籲市民多加注意個人和食物衞生，以預防感染產志賀毒素大腸桿菌：

1. 處理食物時應遵從食物安全5要點：精明選擇（選擇安全的原材料）、保持雙手及用具清潔、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度）



2. 處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手



3. 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上



4. 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物



5. 如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫

