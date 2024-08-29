大熊貓盈盈BB｜媽媽用口鵮住BB照料　姐姐體重兩周倍升至328克

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，不知不覺間已踏入第兩周。海洋公園今晚（29日）公布，兩姐弟目前的體重分別是328克及278克，即姐姐短短一周急增90.7%，升幅非常驚人。牠們並將會在兩周後，成長至經典的黑白造型，「黑眼圈」和「小背心」將會愈來愈明顯。



此外，海洋公園並發布長達1分10秒的最新影片，原來隨着盈盈的體力逐漸恢復，已開始主動照顧雙胞胎，更整天抱著其中一隻寶寶，寸步不離地梳理及餵哺。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼



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兩姐弟視力及聽力仍要一至兩個月發育

海洋公園透露，兩姐弟目前的體重分別為328克及278克，粉紅色的小身軀正慢慢長出黑色斑紋，預料兩周後將會成長至經典的黑白造型，即牠們未來的「黑眼圈」和「小背心」會愈來愈明顯！

但相對於身體的快高長大，兩姐弟的視力及聽力則需要一段時間發育，最快一個月才可觀察世界，最少兩個月才可聆聽聲音，因此牠們仍要依賴母親盈盈，以及專家護理團隊的悉心照料。

▼8月29日 盈盈寸步不離地梳理及餵哺寶寶（影片截圖）▼



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盈盈主動照顧雙胞胎 寸步不離梳理及餵哺

海洋公園並發布長達1分10秒的最新影片，內容是盈盈在照顧大熊貓寶寶。原來隨着盈盈的體力逐漸恢復，已開始主動照顧雙胞胎。就如片中的好媽媽形象，牠會整天抱著其中一個寶寶，寸步不離地梳理及餵哺。

與此同時，中國大熊貓保護研究中心的專家、海洋公園的動物護理團隊，亦會協助照顧另一隻寶寶，並會定期交換，以確保姐弟同樣獲得關愛及照料。

細佬體重278克 7日增逾六成稍遜家姐

翻查資料，兩姐弟出生第一周的體重分別是172克及168克，換言之，家姐的體重急增90.7%，而細佬的體重亦增65.5%，升幅非常驚人。

大熊貓BB體重變化



出生第一日︰家姐重122克、細佬重112克

出生第一周︰家姐重172克、細佬重168克

出生第二周︰家姐重328克、細佬重278克



▼8月16日 大熊貓BB與媽媽盈盈更多相片曝光▼

