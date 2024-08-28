大熊貓盈盈BB｜盈盈坐月恢復中 一個原因要飲特製「蘋果水」
撰文：何瑞芬
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【大熊貓／盈盈／樂樂／龍鳳胎／海洋公園】海洋公園大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎，姐弟二人正慢慢成長。另一方面，相當於人類57歲的19歲高齡產婦盈盈也處於恢復進程，「香港大熊貓官方專頁」今（28日）公布盈盈最新狀況，指因盈盈是高齡媽媽，恢復速度比年輕媽媽慢，故「坐月」期間護理員準備了特製「蘋果水」」，鼓勵盈盈補充水份，製造更多奶水。
海洋公園今晚（28日）於Instagram「香港大熊貓官方專頁」發布一段「熊貓飲水ASMR」影片，影片見到正在坐月子的盈盈，在護理員照顧下飲用有蘋果皮的水。
貼文指，人類媽媽坐月會飲炒米茶，盈盈坐月則會飲特製「蘋果水」，由於盈盈是高齡媽媽，恢復速度會得較年輕媽媽慢，故護理員會準備多些甜水，鼓勵牠補充水分，幫助恢復，更可以製造更多奶水餵熊貓寶寶。
大熊貓盈盈與樂樂今年3月在海洋公園成功完成自然交配，盈盈於19歲生日前一日、即8月15日誕下一對龍鳳胎，創下大熊貓最年長初次產子紀錄。
▼8月16日 海洋公園釋出更多熊貓BB與媽媽盈盈相片▼
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