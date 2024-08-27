大熊貓盈盈BB｜黑眼圈小背心變明顯 網民：家姐淺色、細佬深色
撰文：江麗盈
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【大熊貓／盈盈／樂樂／龍鳳胎／海洋公園】大熊貓盈盈及樂樂所生的一對龍鳳胎已出生逾一周，海洋公園今午（27日）於Instagram「香港大熊貓官方專頁」再發布「日記」，今次一次過看到兩姐弟的最新相片，從相片可見，牠們的「黑眼圈」、耳部、手腳、及「小背心」也愈來愈明顯。
「家姐同細佬嘅黑眼圈、耳仔、手腳、同小背心已經愈嚟愈明顯啦」，海洋公園今日的熊貓日記一次過展示四張兩姐弟的最新相片。
從相片可見，兩姐弟的「黑眼圈」及「小背心」均較上周相片所見都變得深色，但相較細佬將近深黑色的「小背心」，家姐身上的顏色較淺。
有網民都留意到，並留言分享「家姐淺色啲、細佬深色啲、兩個都咁得意」，有網民則說「期待佢哋百厭四圍走」。眾多留言中，也有人說兩姐弟出生10多日，卻已做到很好的公眾教育，令他在過去12日熊貓有更多認識。
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